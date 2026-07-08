Instanța a suspendat provizoriu hotărârile luate la Congresul PNL, la care Bolojan a primit un nou mandat în fruntea partidului, alături de o echipă nouă de conducere. De asemenea, judecătorii au decis să suspende și modificările făcute la statutul partidului. Decizia nu este definitivă, dar este executorie.

Corespondent PROTV: „Tribunalul București a decis să suspende provizoriu toate hotărârile luate la Congresul extraordinar PNL din 21 iunie. La congres s-a ales noua conducere propusă de Ilie Bolojan. Mai mulți prim-vicepreședinți și-au pierdut funcțiile, printre care și Adrian Veștea, fostul premier desemnat, și apropiați de-ai săi din partid. De asemenea, instanța a suspendat și modificările la statutul partidului, validate la congres, prin care s-a schimbat modalitatea de alegeri interne și structura forurilor de conducere din formațiune. Tot la congres, liberalii au votat și să li se ceară demisia a cinci membri din partid, pentru că ar fi încălcat în mod repetat deciziile partidului. Tribunalul București a suspendat și deciziile luate după congres de noua conducere, în Biroul Permanent Național al partidului, prin care mandatele a 12 șefi de filiale din țară nu au mai fost prelungite. Acțiunea în instanță a fost intentată de 18 membri PNL din tabăra anti-Bolojan. Printre ei, și Adrian Veștea, fostul premier desemnat. Decizia nu este definitivă – ea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Dar, pentru că vorbim despre o ordonanță președințială, hotărârea instanței este executorie de drept, adică deciziile congresului ar rămâne suspendate până când se soluționează definitiv dosarul prin care cei 18 liberali cer anularea acestor decizii luate de partid.”

Reacția PNL

Conducerea aleasă la Congresul Extraordinar al PNL a transmis într-un comunicat că „va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul” din 21 iunie după ce instanța a decis să suspende temporar deciziile luate atunci.

„Am luat act de hotărârea pronunțată astăzi de Tribunalul București privind suspendarea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al PNL. Respectăm decizia instanței și notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel. Până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor, activitatea Partidului Național Liberal se va desfășura conform statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025”, au transmis liberalii într-un comunicat de presă.

Liberalii susțin că organizarea Congresului Extraordinar s-a desfășurat cu respectarea tuturor prevederilor din statutul partidului. Ei afirmă că procedura urmată pentru convocarea și desfășurarea reuniunii a fost una corectă, iar deciziile adoptate sunt legitime.