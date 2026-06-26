Liberalul i-a reproșat șefului statului că nu și-a cerut scuze față de PNL după ce l-a desemnat pe Adrian Veștea premier și l-a acuzat că preferă să protejeze PSD în detrimentul unei soluții proeuropene.

„Domnule Președinte, oferta onestă făcută de PNL-USR-UDMR v-a dat șansa să vă reabilitați politic și să dovediți că sprijiniți o soluție de deblocare a crizei, profund proeuropeană, o garanție de păstrare a echilibrelor financiare și a reformelor. Dacă dvs. preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică”, i-a transmis Muraru președintelui, într-un comentariu la o postare a acestuia, transmite news.ro.

„Trebuia să vă cereți scuze publice față de PNL”

Alexandru Muraru a subliniat că șeful statului ar fi trebuit să recunoască faptul că PSD a demolat guvernul pro-european și a nesocotit protocolul de guvernare.

„Normal ar fi fost să vă cereți scuze publice față de PNL pentru desemnarea lui Adrian Veștea, pentru că v-ați implicat brutal în deciziile și viața unui partid parlamentar. Mai aveți timp să faceți toate aceste lucruri. Succes!”, a scris Muraru.

Nicușor Dan: „Blocaj politic, după ce marți credeam că e depășit”

Vineri seară, președintele Nicușor Dan a anunțat, după discuția cu liderii fostei coaliții de guvernare, că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. El a arătat că PNL s-a angajat marți să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări, dar că între timp și-a schimbat poziția.

Șeful statului le-a cerut partidelor să revină la dialog și să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Siegfried Mureșan: „Nu-l vom susține pe Sorin Grindeanu”

Vicepreședintele PNL Siegfried Mureșan, propunerea de premier din partea PNL, USR și UDMR, a afirmat vineri seară că liberalii nu îl vor susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru și nici nu au spus vreodată că o vor face.

„Trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu”, a transmis Mureșan.