”Am văzut subiectul. E un proiect, cred că iniţiat de un senator AUR, dacă nu mă înşel. Nu sunt neapărat adeptul şi nu încurajez lucruri de acest tip. Patriotismul, dragostea de ţară poţi să ţi-o arăţi şi nefăcând gesturi de acest tip”, a declarat Sorin Grindeanu jurnaliştilor, vineri, la Neptun, potrivit News.ro.

El a explicat şi cum a ajuns pe ordinea de zi proiectul cu 300 de parlamentari.

”Nu exista pe ordinea de zi acest proiect. Kelemen Hunor era la mine în birou când AUR şi PNL au propus prin votul plenului, prin votul plenului, introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Deci nu PSD şi nu şantaj”, a afirmat preşedintele PSD.

El a adăugat că asta nu înseamnă că nu este proiect de discutat şi că nu trebuie redus numărul parlamentarilor.

Un proiect AUR depus în Parlament - şi care a trecut deja de Senat în 2023 - a fost pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor de săptămâna aceasta, fără să aibă raport întocmit de comisiile de specialitate.

Proiectul controversat privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional al României introduce amenzi de până la 10.000 lei pentru refuzul unui oficial de a săruta Drapelul Naţional al României şi de 20.000 de lei pentru instituţiile media care nu acordă spaţiu de emisie de 30 de minute în ziua în care se sărbătoreşte drapelul.

Propunerea legislativă mai impune amenzi de până la 30.000 de lei dacă autorităţile locale nu stabilesc un loc public denumit "Piaţa Tricolorului", în termen de 45 de zile de la promulgarea legii.

Pe de alt parte, UDMR a anunțat că ar putea pune drept condiție pentru a vota un nou Guvern respingerea proiectului de lege privind drapelul național.