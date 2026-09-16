Totul în contextul amenințărilor persistente din partea Rusiei inclusiv provocări de tot felul sabotaje și război hibrid.

Elementul central ar fi posibilitatea de a convoca o reuniune de urgență dacă unul dintre membri s-ar simți amenințat. Adică un mecanism similar Articolului 4 al NATO. De asemenea, președinta Comisiei Europene a făcut o ofertă surprinzătoare Canadei să devină primul "membru asociat" al blocului comunitar.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Europa are nevoie de propriul său plan de răspuns la amenințările hibride. Avem nevoie urgentă de un consens cu privire la modul în care ar trebui să răspundem anumitor incidente - celor care se situează sub nivelul unei agresiuni armate, dar care reprezintă în mod clar o amenințare la adresa securității noastre naționale. Cu alte cuvinte, avem nevoie de un mecanism care să completeze Articolul 4 al NATO. Și cred că a venit momentul ca Europa să aibă propriul său Articol 4 - un protocol de securitate de urgență. Atunci când acesta este activat, de un stat membru, toate statele membre ar trebui să se reunească pentru a coordona un răspuns european”.

Propunerea subliniază temerile tot mai mari că Europa nu este în măsură să facă față încălcărilor spațiului aerian, atacurilor cibernetice, provocărilor și tentativelor de sabotaj care se tot înmulțesc.

Danemarca a acuzat o fregată rusă că a tras două rachete luminoase de semnalizare de urgență către unul dintre elicopterele sale, în timp ce acesta urmărea nava în Marea Baltică - în timpul unei operațiuni "de rutină" de monitorizare.

Pe de altă parte, în cursul zilei de ieri, mai multe zone din Țările de Jos, inclusiv Amsterdam, au fost afectate de perturbări majore ale traficului feroviar, după ce s-a suspectat că șinele au fost sabotate.

Conform operatorului național Pro Rail, în peste 35 de situații au fost amplasate țevi și cabluri în mai multe zone din centrul și nordul țării. În unele locuri au apărut noi perturbări după ce obiectele fuseseră îndepărtate inițial.

Rob Jetten, premierul olandez: „Acestea au provocat perturbări majore, deoarece au împiedicat multe persoane să ajungă la serviciu sau la școală. De asemenea, au pus în pericol viețile oamenilor. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a-i identifica pe făptași”.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Și cred că trebuie să mergem chiar mai departe. De mult timp discutăm despre un format al liderilor, axat pe securitatea continentului nostru, în care să fie implicați parteneri precum Canada, Ucraina, Regatul Unit, Norvegia și alții”.

La Strasbourg, a fost prezent și premierul canadian, Mark Carney. Tarifele impuse de Donald Trump și declarațiile acestuia au determinat Ottawa să caute legături economice și de securitate mai strânse cu Europa.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Vrem să aducem relația cu Canada la cel mai înalt nivel posibil. Și, dragă Mark, am spus că trebuie să regândim urgent parteneriatele noastre. Așadar, aș dori să lucrăm împreună pentru a deschide calea pe care Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene”.