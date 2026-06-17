Premierul desemnat Adrian Veştea a confirmat că s-a întâlnit marţi cu preşedintele Nicuşor Dan, precizând că şeful statului l-a încurajat să rămână implicat în procesul de învestire a noului guvern.

El a răspuns astfel, întrebat dacă s-a întâlnit marţi cu preşedintele Nicuşor Dan şi dacă s-a gândit să-şi depună mandatul.

"Am avut şi astăzi, şi ieri. Nu am intenţionat să-mi depun mandatul, ei se gândeau cum reacţionez eu. Eu sunt un om puternic, nu am rezerve şi dacă am pornit pe un drum, cred că e normal să merg până la capăt", a declarat Adrian Veştea, marţi seară, la postul România TV.

Veştea a arătat că şeful statului l-a încurajat să continue demersul în calitate de premier desemnat, fiind întrebat dacă preşedintele i-a dat impresia că nu l-ar susţine până la capăt.

"Nu mi-a dat impresia, din contră m-a sfătuit să rămân în continuare implicat, fiindcă, cu siguranţă, prin apelul pe care-l facem la toţi cei care sunt astăzi în Parlamentul României şi vor să dea dovadă de responsabilitate şi pot trece peste anumite orgolii sau reguli create de anumiţi lideri de partid, eu îi aştept să voteze acest guvern", a răspuns Adrian Veştea.

Totodată, premierul desemnat a afirmat că a primit din partea preşedintelui "un mandat pe perioadă nedeterminată", dar a precizat că în cursul exercitării mandatului vor exista evaluări la anumite perioade, întrebat cu privire la continuarea protocolului coaliţiei care prevedea o rotativă la guvernare.

"Astăzi nu există o astfel de decizie, mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui (...) nu este un mandat pe un termen limitat, este un mandat pe care l-am primit pe o perioadă nedeterminată. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să se facă trimestrial, semestrial, evaluări în care noi avem anumite ţinte. Şi-mi doresc ca acest lucru să se întâmple nu doar la nivelul prim-ministrului, ci chiar şi la nivelul miniştrilor. Şi să nu ţinem cont în momentul în care cineva nu îndeplineşte criteriile pe care le stabilim în momentul în care am intrat la guvernare să poată fi remaniat, începând cu mine, până la ultimul ministru", a mai menţionat Adrian Veştea.