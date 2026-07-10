SE NUMESC PRINCIPII, DOMNULE GRINDEANU! Am fost implicaţi, în ultima vreme, într-o luptă pe care nu am declanşat-o noi. Am fost acuzaţi că avem o înţelegere cu guvernul de la Palatul Victoria pentru a menţine acest guvern în viaţă cât mai mult. Zilele trecute am fost acuzaţi, dimpotrivă, că am avea o înţelegere cu acelaşi partid, cu acelaşi guvern, pentru a declanşa alegeri anticipate! Trec peste incoerenţa acestor acuzaţii, care nu arată decât o disperare colectivă majoră, în niciun caz o viziune raţională despre ce trebuie făcut în România. Mesajul nostru este simplu. Nu mai căutaţi raţiunile şi resorturile politice ale Alianţa pentru Unirea Românilor - AUR în cotloanele sau văgăunile Palatelor Cotroceni ori Victoria. Nu de acolo ne extragem mizele. V-am spus-o de la început. Am anunţat principiile acestei bătălii strategice şi ale acestei lupte tactice în care ne-am angajat”, spune prim-vicepreşedintele AUR într-un mesaj postat pe Facebook.

Dungaciu: Alegerile anticipate, singura soluție

”Vrem alegeri anticipate nu pentru că AUR este cel mai bine plasat în sondaje, sau nu doar pentru asta. Vrem alegeri anticipate pentru că este singura soluţie de a reechilibra România, iar relaţia dintre reprezentarea politică instituţională şi opţiunile cetăţenilor să fie adusă într-o minimă concordanţă. Despre asta este vorba”, adaugă Dungaciu.

Prim-vicepreşedintele AUR subliniază că, în afara acestei soluţii nu există alta.

”Ştiţi foarte bine că, indiferent ce guvern veţi încropi, nu faceţi decât să mutaţi criza de pe azi pe mâine, de pe mâine pe poimâine. Nu este, în niciun caz, o soluţie pentru a găsi echilibrul unei ţări care trăieşte, oricum, într-o perioadă profund dezechilibrată. Deci nu ţinem pe nimeni la putere, dimpotrivă!”, menţionează el.

Dan Dungaciu răspunde şi acuzaţiilor că ar face înţelegeri pentru anticipate.

”În privinţa acuzaţiei că am face înţelegeri pentru alegeri anticipate, stimaţi domni, am anunţat de la început şi am reiterat cu ceva timp în urmă că suntem dispuşi ca, de mâine, să începem negocierile pentru alegeri anticipate cu orice partid: fie că este vorba de PNL, PSD, USR sau orice alt partid. Am mai spus că ar fi bine, pentru grăbirea procesului, să participe la aceste negocieri inclusiv reprezentanţii Palatului Cotroceni, de preferat nu cei care una spun în privat şi alta în spaţiul public. Alegerile anticipate trebuie declanşate, aşa cum am spus, cum spunem şi cum vom continua să susţinem. În afara acestui proces nu există nicio soluţie reală”, explică Dungaciu.

Prim-vicepreşedintele AUR apreciază că „marea problemă a României de astăzi este o că o clasă politică, ce a condus România timp de 30 de ani si se apropie de sfârşit, nu vrea să iasă din scenă, deşi ştie că nu mai are soluţii”.

”Aceasta este bătălia reală din România, o bătălie care se prelungeşte şi se extinde în întreg spaţiul european. Problema este următoarea: în primul rând, nu vor să iasă din scenă, în al doilea rând, între ei există tensiuni majore. În al treilea rând, există tensiuni majore între partidele politice şi Palatul Cotroceni, fiecare încercând să se salveze pe sine, chiar şi în detrimentul foştilor parteneri de drum din politica românească. De aici vine toată tensiunea. Însă este posibil ca socotelile de acasă să nu se potrivească cu cele din târg pentru niciunul dintre actorii implicaţi, membri ai vechii clase politice, care nu fac decât să-şi anunţe, zi de zi, propriul sfârşit”, menţionează Dungaciu.

Prim-vicepreşedintele AUR mai spune că fiecare are propriul joc, iar Palatul Cotroceni îl are pe al său.

”Despre Palatul Cotroceni şi proiectul Preşedintelui Nicuşor Dan o să vorbim în zilele următoare. Despre partidele politice, reiterez acelaşi mesaj: nu facem politică bazată pe altceva decât pe principii şi pe viziuni strategice pe care le anunţăm românilor, nu doar electoratului nostru, în fiecare zi.

De aceea AUR este diferit de voi. Şi de aceea AUR va ajunge să guverneze România, mai devreme sau mai târziu. Că vă place, că nu vă place”, arată Dungaciu în mesaj.

Ce a declarat Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, recent, că, în acest moment, premierul Ilie Bolojan, la peste 60 de zile de când a fost demis, este în funcţie, fiindcă îl ţin cei de la AUR.

"Am certitudinea că de fiecare dată, când spunem da la ceva, se inventează altceva nou. De ce? Pentru că unii îşi doresc să rămână acolo, cu votul celor de la AUR. Pentru că, în acest moment, Ilie Bolojan, la peste 60 de zile de când a fost demis, este în funcţie, fiindcă îl ţin cei de la AUR", a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă are vreo informaţie despre înţelegerea între Ilie Bolojan sau PNL şi AUR ca să rămână la guvernare Partidul Naţional Liberal.

"Ce dovadă mai bună este decât faptul că, atunci când a fost votul pentru guvernul Veştea, ei au ieşit din sală, acea acţiune, indirect, ducând la rămânerea în funcţie a lui Ilie Bolojan. Daţi-mi una mai bună", a răspuns Grindeanu.