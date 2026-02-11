Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, cu majoritate de voturi, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedintele Nicuşor Dan, stabilind că atât Ordonanţa Guvernului privind autorizarea şi intabularea construcţiilor pentru infrastructura de transport şi de metrou, administrate de Metrorex, cât şi legea de aprobare a acesteia sunt neconstituţionale în ansamblul lor, argumentând că legea criticată trebuia adoptată ca lege organică.

„Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi a constatat că atât Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare la autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii de transport de interes naţional şi celei de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., cât şi ordonanţa aprobată sunt neconstituţionale, în ansamblul lor”, se arată într-un comunicat al Curţii Constituţionale.

Curtea Constituţională a statuat că legea criticată trebuia adoptată ca lege organică, deoarece nici Ordonanţa Guvernului nr.36/2024 şi nici legea de aprobare nu pot fi acte normative de nivelul legii ordinare, ci se încadrează în domeniul legii organice.

„Cu privire la criticile de neconstituţionalitate extrinsecă, Curtea a constatat că, prin art.I şi art.II pct.2, Ordonanţa Guvernului nr.36/2024 instituie o excepţie de la regula prevăzută la art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, şi, respectiv, la art.37 alin.(6) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr.50/1991, norme juridice cu caracter organic care reglementează procedura şi înscrisurile necesare pentru intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiilor”, explică CCR.

Potrivit judecătorilor CCR, dispoziţiile unei legi organice „nu pot fi modificate decât prin norme cu aceeaşi forţă juridică”.

„Întrucât legea care aprobă o ordonanţă neconstituţională este ea însăşi neconstituţională, Curtea a constatat că ambele acte normative au fost adoptate în mod greşit ca acte normative ordinare”, contrar prevederilor din Constituţie, adaugă aceeaşi sursă.

Pe de altă parte, Curtea a mai constatat că legea criticată nu contravine art.1 alin.(4), art.16 alin.(1) şi (2), art.61 alin.(1) şi art.147 alin.(4) din Constituţie, întrucât aceasta nu are caracter individual, ci vizează un domeniu de reglementare de interes public.

„Fiind constatată neconstituţionalitatea extrinsecă a actelor normative criticate, în ansamblul lor, Curtea nu a mai examinat criticile de neconstituţionalitate intrinsecă, această analiză rămânând fără obiect”, se mai arată în comunicatul citat.

Decizia de miercuri a CCR este definitivă şi general obligatorie.