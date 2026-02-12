Liderii europeni vor dezbate generarea de prosperitate și servicii de calitate în noul context global, anunță Administrația Prezidențială într-un comunicat preluat de Agerpres.

Agenda reuniunii vizează consolidarea Pieței Unice și creșterea competitivității UE prin: întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, încurajarea investițiilor și inovației.

Pentru pregătirea poziției României, șeful statului a consultat ministerele Finanțelor, Investițiilor, Economiei, Energiei, Externelor și BNR, urmând ca astfel de întâlniri să devină permanente înaintea Consiliilor Europene pe teme economice.

Nicușor Dan va pleda pentru: consolidarea Pieței Unice și atragerea investițiilor prin noile oportunități comerciale ale UE; simplificarea procedurilor administrative pentru extinderea companiilor românești; soluții integrate pentru reducerea dependențelor strategice, inclusiv în domeniul materiilor prime critice; consolidarea Uniunii Energiei prin interconectare mai bună; perioade de tranziție mai lungi pentru politicile de mediu; alocare semnificativă în Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 pentru competitivitate, cu criterii geografice pentru reducerea decalajelor economice.