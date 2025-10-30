Oprea, PSD: Suntem captivi credinţelor patronilor. Trebuie convergență de venituri pentru a opri exodul de angajați

30-10-2025 | 12:08
Radu Oprea
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea (PSD), a declarat joi că patronatele nu susţin creşterea salariului minim pe economie, sindicatele o susţin iar la Guvern părerile sunt împărţite.

Vlad Dobrea

"A fost şi şedinţa CNT (dialog social tripartit). Aşa cum era de aşteptat patronatele nu susţin creşterea salariului minim pe economie, sindicatele da. La Guvern părerile sunt împărţite. Concluzia, mai facem o analiză şi decizia referitoare la creşterea salariului minim se amână până la sfârşitul lunii noiembrie", a scris Oprea pe Facebook.

Acesta a menţionat că una dintre concluziile sale personale este că modelul pe care îl propun patronatele este greşit pentru piaţa muncii.

"Concluzii personale. 1. Suntem captivi prejudecăţilor şi credinţelor patronilor din România. Realitatea demonstrată empiric arată că urmare a creşterii salariului minim pe economie nu au scăzut nici productivitatea (din contră a crescut), nici numărul locurilor de muncă. 2. Modelul pe care îl propun patronatele este greşit pentru piaţa muncii. Stagnarea în salarii mici are ca rezultat migrarea forţei de muncă calificate către ţările vestice. Înlocuirea lor cu muncitori din afara UE nu este o soluţie pentru creşterea competitivităţii pe termen lung, iar dacă am extinde analiza în zona demografiei am constata dezastrul acestor politici. Singura soluţie corectă pentru a limita plecarea românilor în alte ţări este convergenţa cu veniturile din UE. 3. Desigur modelul german este greşit pentru că ei au hotărât creşterea salariului minim chiar dacă sunt în recesiune. S-or fi gândit să stimuleze cererea, adică consumul care ar fi un motor de relansare a economiei? Nu cred să fie atât de nepricepuţi, că doar IMM-urile din Germania sunt toate orientate spre export nu pentru satisfacerea pieţei interne. Sper că aţi sesizat acrimonia", a transmis Oprea.

Radu Oprea a precizat că el continuă să creadă că o creştere a salariului minim este o măsură indicată în actualele condiţii economice, inclusiv cu menţinerea deducerii de 300 de lei.

Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, şi anume, la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 şi la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, faţă de nivelul de 12,82 de euro din prezent, relatează agenţia EFE. 

