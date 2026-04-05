”Pilda Floriilor ar trebui să fie o lecţie importantă pentru mulţi politicieni. Calitatea unui om nu se măsoară după aplauzele şi ovaţiile pe care le primeşte, ci după modul în care îşi duce la capăt datoria. Exemplul bun este dat de Mântuitorul care intră în Ierusalim cu smerenie, călare pe un măgar, nu cu fast şi nu cu spectacol”, scrie Dragoş Pîslaru pe Facebook.

El arată că este ”o imagine puternică şi pentru viaţa publică din zilele noastre: politica, adică grija pentru viaţa cetăţii, ar trebui să fie despre slujirea celor mulţi, nu despre înavuţirea proprie sau obţinerea popularităţii prin minciuni spuse frumos”.

”Să nu confundăm zgomotul momentului cu ceea ce este cu adevărat drept şi necesar. Avem prea mulţi farisei care nu mai pot de grija oamenilor şi de fapt îşi numără cutiile de pantofi”, mai scrie Pîslaru în postare.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene urează la mulţi ani tuturor celor care îşi serbează astăzi onomastica şi un Paşte fericit comunităţii catolice din ţara noastră.