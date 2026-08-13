Supraponderalitatea și obezitatea - factori de risc pentru bolile cardiace - sunt diagnosticate în mod tradițional pe baza IMC-ului, un raport între greutate și înălțime, transmite Agerpres, care citează Reuters.

Însă, studiile au arătat că grăsimea viscerală care înconjoară organele abdominale este asociată într-o mai mare măsură cu afecțiuni cronice precum bolile cardiace și diabetul decât cu grăsimea subcutanată aflată direct sub piele.

IMC-ul nu ia în calcul distribuția grăsimii corporale. „Dacă nu se ține cont de circumferința taliei sau de raportul talie-șolduri se poate ajunge la o clasificare eronată a riscului de boli cardiovasculare”, au scris cercetătorii în Journal of the American College of Cardiology.

Persoanele cu greutate normală care prezentau o adipozitate centrală crescută și un raport talie-șolduri ridicat - ceea ce înseamnă că talia lor este mai mare în comparație cu șoldurile - prezentau riscuri mai mari, a declarat într-un comunicat coordonatorul studiului, doctor Michael Blaha, de la Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite.

Studiu realizat pe mai mult de 260.000 de persoane

Echipa sa a analizat datele colectate pe parcursul a 20 de ani de la peste 260.000 de persoane.

În rândul persoanelor cu greutate normală sau supraponderale, cele cu circumferința taliei mare și un raport talie-șolduri ridicat prezentau un risc cu 15% până la 50% mai mare de a suferi accidente vasculare cerebrale fatale și nefatale, precum și de boli cardiace.

Persoanele cu obezitate și circumferința taliei mică au prezentat, în general, rezultate similare cu cele ale persoanelor cu greutate normală și circumferința taliei mică.

Specialiștii cer renunțarea la concentrarea exclusivă pe IMC

„Este timpul să renunțăm să ne concentrăm exclusiv pe indicele de masă corporală”, a declarat doctor Harlan Krumholz, redactor-șef al revistei, care nu a luat parte la studiu.

„Acest studiu extrem de important, bazat pe date provenite de la sute de mii de participanți la cercetări de cohortă pe scară largă, demonstrează în mod autoritar că circumferința taliei și raportul talie-șolduri oferă informații esențiale cu privire la riscul cardiovascular”, a declarat Krumholz într-un comunicat.

„Modul în care este distribuită grăsimea contează, iar aceste măsurători simple ar trebui să facă parte din evaluarea de rutină a riscului cardiovascular”, a spus el.