Întâlnirea va avea loc, de la ora 9:00, fiind invitaţi la discuţii preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, şi liderul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Varujan Pambuccian, notează News.ro.

Aflat la Ankara săptămâna trecută, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va avea din nou discuţii cu liderii fostei coaliţii de guvernare, chiar dacă preciza că, strict în momentul respectiv, nu simţea că se degajează o soluţie.

Trei variante pe masa lui Nicușor Dan

Preşedintele a anunţat că nu va propune un premier despre care să ştie că nu are nicio şansă să strângă majoritatea. El a declarat că acele două propuneri care au fost avansate - Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan - nu au şanse să strângă voturile necesare pentru învestire. În aceste condiții, Alexandru Nazare ar putea fi numele care să împace ambele tabere de dragul unei stabilități guvernamentale, transmit surse politice pentru Știrilor ProTV.

Şeful statului avertiza că majoritatea parlamentară este la partide şi răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament şi reitera că nu va accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR.

„Nu voi propune un premier de care să ştim că nu are nicio şansă să strângă majoritatea, şi, în momentul de faţă, cele două propuneri care au fost avansate nu au şanse să strângă majoritatea. Nu o să le propun, ca să fac un exerciţiu de imagine”, a afirmat Nicuşor Dan.

Războiul declarațiilor înainte de negocierile de la Cotroceni

Criza politică declanşată de moţiunea de cenzură PSD-AUR pare departe de a fi rezolvată, poziţiile partidelor fiind aproape neschimbate.

Sâmbătă seară, vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan să nu le ceară liberalilor să salveze PSD pentru că PNL este rupt definitiv de PSD, oricâte decizii s-ar da în instanţă şi oricât ar încerca să se amestece în viaţa internă a partidului lor.

„Dacă credeţi că veţi combate extremismul alături de PSD, sunteţi într-o mare eroare”, i-a transmis el şefului statului.

Duminică, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis liberalilor că de şapte ani sunt la guvernare fără să fi câştigat alegerile şi au avut patru premieri. „Aţi devenit obositori şi o sursă permanentă de blocaj”, a afirmat Grindeanu. Potrivit acestuia, „lupta anti-PSD nu a generat niciodată vreo soluţie reală pentru români”.

„Lipsa de soluţii nu poate fi hrănită cu teze anti-PSD din partea unora care atârnau pe la mese să prindă un loc pe listele comune cu noi. Nu-i aşa, Dani Motreanu?! Nu-i aşa, Siegfried?! De şapte ani sunteţi la putere, cu patru premieri liberali, deşi n-aţi câştigat niciodată alegeri. Aţi devenit obositori şi o sursă permanentă de blocaj”, i-a acuzat Sorin Grindeanu pe liberali.

El a susţinut că la Cotroceni „se va vedea clar cine vrea să găsească o soluţie raţională şi rezonabilă şi cine vrea să ţină România blocată în continuare pentru propriile privilegii”.

La rândul său, ministrul interimar al Apărării şi al Transporturilor Radu Miruţă a declarat că România are nevoie de un guvern, iar USR este partidul care a venit cu o soluţie de deblocare a crizei politice, în timp ce PSD complică lucrurile.

„România are nevoie de un guvern. Preşedintele a spus foarte clar că nu-şi doreşte ca din acel guvern să facă parte AUR. Şi atunci ecuaţia are doar patru variabile: PSD, PNL, UDMR şi USR. Noi, de la începutul acestei agitaţii pe care a generat-o PSD cu AUR, am spus: oameni buni, dacă votaţi picarea guvernului braţ la braţ cu AUR, nu vă mai bazaţi pe noi. Nu e ca şi cum vă facem o surpriză astăzi. USR a fost constant pe aceeaşi decizie de la început”, a declarat Radu Miruţă, duminică seară, la Euronews.

Potrivit lui Miruţă, USR este singurul partid care a venit cu o soluţie de deblocare a crizei politice.

„Dintre toate partidele politice care au pus pe masă o condiţie care blochează absolut orice, USR este singurul care a venit cu o soluţie de deblocare. Şi anume, dacă noi cu PSD spunem că nu mai stăm în aceeaşi încăpere, pentru că n-a fost serios, n-a vrut reformă, a dat cu guvernul la o parte şi a avut şase miniştri în fostul guvern pe care acum îl critică, atunci hai să împărţim timpul de acum până când are mandat acest Parlament, în 2028. Fie la doi, fie proporţional cu numărul de voturi. O perioadă guvernăm noi, împreună cu PNL şi UDMR, iar cealaltă perioadă, proporţională cu voturile PSD, guvernează PSD. USR este cel care a spus că este de acord să dea votul unui guvern PSD în aceste condiţii”, a spus Miruţă.

De asemenea, Miruţă a spus că PSD a fost, într-un fel, de acord cu rotativa guvernamentală, dar a condiţionat să fie primul partid la guvernare.

„PSD vine şi spune: bine, USR, sunt cumva de acord cu ce propuneţi voi, dar vreau eu primul. Întrebarea mea este: ce îţi dă ţie dreptul să ceri asta? Ai fost într-un guvern cu şase miniştri şi mai aveai câteva luni în care premierul era susţinut de toate aceste partide. Ce te-a mânat în lupta asta? A venit cu această chichiţă, cu această inovaţie, ca să complice lucrurile”, a susţinut Radu Miruţă.

Totodată, Radu Miruţă a afirmat că negocierile nu s-au blocat din cauza unor condiţii puse de USR.

„Dacă şi într-un mod exagerat s-ar putea pune problema că a blocat USR ceva, înseamnă că a blocat ceva ce era o soluţie. Dar nu era o soluţie. Eu m-aş bucura să fie USR atât de relevant încât să blocheze un aranjament între PSD şi PNL. E foarte clar: dacă PSD cu PNL ar vrea să facă asta, n-ar mai fi nevoie de USR. Deci unde este blocajul adus de USR?”, a adăugat Radu Miruţă.