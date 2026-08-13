Sorin Grindeanu a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, dacă simte o răcire a relaţiei PSD cu preşedintele Nicuşor Dan, în condiţiile în care acesta a atacat la CCR amendamentele votate de PSD şi AUR şi a trimis la reexaminare în Parlament o lege a social-democraţilor privind hidrocentralele, relatează News.ro.

”Să ştiţi că ne vom păstra punctul de vedere pe legea cu hidrocentralele, adică nu ne modificăm. Şi o considerăm forma a fi bună, mai ales că a trecut şi de controlul constituţional, a trecut de CCR”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că PSD nu avut relaţii calde cu Nicuşor Dan ca acum acestea să fie reci.

”N-am avut relaţii calde ca să fie reci acum cu preşedintele Nicuşor Dan, în nicio perioadă. Au încercat alţii să justifice impotenţa politică, aruncând şi de această dată cumva pe PSD că e într-o relaţie apropiată cu Nicuşor Dan. Nu, n-a fost nici apropiată, nici depărtată”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a subliniat că Nicuşor Dan nu a fost niciodată candidatul PSD.

”Nicuşor Dan n-a fost niciodată candidatul nostru, nici la primărie, nici la alegerile prezidenţiale. Nicuşor Dan a câştigat încrederea românilor în urmă cu un an şi două luni - şi bine a făcut că a câştiagat acele alegeri - şi asta e un lucru foarte bun, iar de atunci relaţiile între PSD şi Administraţia Prezidenţială au fost relaţii instituţionale, nici calde, nici reci. Fiecare a încercat să-şi păstreze atribuţiile date de Constituţie, de lege, de tot ce vreţi”, a transmis Sorin Grindeanu.