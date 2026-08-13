„Trebuie să continuăm această corecţie. Avem, bineînţeles, nevoie de un guvern. Nu m-aţi întrebat, dar uite că vă spun eu aşa, pentru dumneavoastră, situaţia actuală, coaliţia care a dus lucrurile până la acest nivel şi, practic, prin deciziile acestei coaliţii s-a menţinut rating-ul, cu fricţiunile necesare. De ce spun necesare? Pentru că partidele reprezintă constituenţa lor. Nu toţi agreează măsurile în acelaşi fel. Dacă eşti de dreapta, consideri că TVA-ul, majoritatea TVA-ului este decizia cea mai bună. Cei de stânga spun: "Nu, domnule, este regresivă, este o impozitare regresivă, nu este bun". Şi apar tensiuni. Dar, în situaţia actuală, dacă s-a ajuns aici, cred că partidele coaliţiei trebuie să se reaşeze la masă, cât le vine de greu. Efectiv, politica, am fost şi un an în politică, e arta compromisului, nu? Fiecare trebuie să facă concesiile necesare, să ducă ţara mai departe. Nu pentru că avem neapărat o problemă de credibilitate, pentru că v-am spus că decizia a fost corectă, ci pentru că investitorii, agenţiile de rating, dar şi Comisia Europeană şi instituţiile financiare internaţionale nu văd foarte clar ce vom face în viitor. Se aşează la masă, negociază, fac concesii reciproce, în interiorul sălii sau camerei de negociere să pot părui, că e absolut normal, am fost premier, am asistat la asemenea păruieli, dar în public trebuie închise toate discuţiile astea, care sunt şi inutile până la urmă, că nu-i folosesc nimănui, niciunui partid", a spus Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României, la conferinţa de prezentare a Raportului asupra Inflaţiei, scrie Agerpres.

El a menţionat, în context, că deciziile agenţiilor de rating de a menţine calificativul acordat României au fost corecte, nu o binefacere acordată ţării noastre.

„Corecţia fiscală pe care a făcut-o România, o spun cu toată responsabilitatea, este majoră şi decizia a fost corectă, că nu am fost retrogradaţi, dar încă o dată este şi meritul colegilor noştri, din generaţia imediat următoare", a declarat Mugur Isărescu.

În ultimele două săptămâni, agenţiile de evaluare financiară Fitch Ratings şi Moody's au decis menţinerea României în categoria recomandată investiţiilor, prin păstrarea ratingurilor ("BBB minus" şi respectiv "Baa3") şi a perspectivei negative.