"Sper că acum le este limpede tuturor adepţilor votării guvernelor Tomac-Veştea-posibil Nazare de ce nu era/este posibil ca AUR să voteze vreodată vreo emanaţie a lui Nicuşor Dan! Preşedintele Dan, printr-un gest descalificant, ajută la clarificarea totală în zona AUR şi a susţinătorilor acestui partid. Pe de altă parte, este o mare ticăloşie la care se pretează omuleţul de la Cotroceni: folosirea minciunii la nivel naţional şi promovarea conducerii personale. Nicuşor Dan s-a devoalat: este un om mic cu ambiţii infinit mai mari decât ii permite Constituţia. Descompunerea mişcărilor lui Dan este cât se poate de facilă. Acesta îşi doreşte un regim personal, să conducă singur şi autoritar ţara, motiv pentru care şi-a inventat şi o motivaţie: să apere ţara de aşa-zisul pericol anti-occidental!", a scris Peiu, miercuri, pe Facebook.

Potrivit lui Peiu, Nicuşor Dan încearcă "să discrediteze AUR, pentru a-şi justifica derapajele anti-democratice".

"De ce AUR este singurul partid etichetat de Dan ca fiind anti-occidental, deşi acum un an acelaşi Dan vorbea de trei partide anti-occidentale? Simplu: pentru că AUR se opune visului lui Nicuşor Dan de a conduce singur şi direct ţara, ignorând regulile democratice. Evident că AUR nu este deloc anti-occidental, iar Nicuşor Dan ştie acest lucru, dar omuleţul mic cu ambiţii mari vrea neapărat să fie Carol al II-lea şi nu ştie cum. Dacă nu a putut să pună stăpânire pe AUR, încearcă să îl discrediteze, pentru a-şi justifica derapajele anti-democratice", a adăugat Peiu.

Nicușor Dan exclude AUR de la guvernare: „Nu este un partid pro-occidental”

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, într-un interviu pentru Știrile Pro TV, că partidul AUR nu este luat în calcul pentru o eventuală guvernare, explicând că această poziționare reprezintă una dintre sursele blocajului politic actual.

„În opinia mea, nu este un partid pro-occidental și de aici vine blocajul, adică, cu toate defectele lor, totuși partidele pro-occidentale se străduiesc să facă un guvern fără să aibă nevoie de sprijinul...”

Întrebat ce reacție ar avea dacă i s-ar propune un guvern cu participarea AUR, președintele a explicat că partidele evită deja acest scenariu, din motive care țin de securitatea națională și de stabilitatea economică:

”N-au venit, pentru că au înțeles de la început că, nu eu, ci România, din două perspective, una de securitate și una de securitate economică, ca să-i spunem, să prevenim retrageri de fonduri, cum vă aduc aminte că era vorba înainte de alegerile prezidențiale de acum un an. Din aceste două motive, partidele înțeleg și încearcă să evite acest scenariu.”