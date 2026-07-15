”Se încearcă din nou intoxicarea opiniei publice şi acreditarea ideii că AUR ar susţine folosirea banilor din Pilonul II de pensii pentru finanţarea industriei de apărare. Realitatea este alta: AUR nu susţine această iniţiativă legislativă. Deşi au existat parlamentari care au semnat această iniţiativă, aceştia şi-au retras semnăturile în această săptămână după ce au constatat eroarea”, a transmis, miercuri, AUR, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, întreaga dezbatere este construită pe premise false: ”Fondurile din Pilonul II sunt administrate după reguli stricte de prudenţialitate şi pot fi investite în companii listate pe piaţa de capital”.

”Administratorii fondurilor de pensii nu investesc în funcţie de codul CAEN al unei firme, ci în funcţie de performanţa financiară, rentabilitate şi regulile legale care protejează economiile viitorilor pensionari. Cine încearcă să transforme această dezbatere într-o temă de propagandă ori nu cunoaşte modul în care funcţionează Pilonul II, ori încearcă deliberat să manipuleze opinia publică. Poziţia AUR este clară: economiile românilor nu trebuie folosite ca instrument de manipulare politică, iar orice modificare privind Pilonul II trebuie să respecte interesul exclusiv al viitorilor pensionari şi principiile unei administrări prudente şi responsabile”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Proiectul care permite investiții ale Pilonului II în industria de apărare, susținut

O iniţiativă legislativă asumată de 123 de parlamentari PSD, PNL, USR, AUR, minorităţi şi neafiliaţi, aflată în dezbaterea Parlamentului României, prevede că fondurile de pensii administrate privat ar putea investi banii acumulaţi de români în Pilonul II de pensii în companii din domeniul apărării, securităţii şi industriei de armament.

Lista completă a deputaților AUR care au inițiat legea, potrivit Senatului României:

→Badea Nelu-Valentin – deputat AUR;

→Barstan Tiberiu-Claudiu – deputat AUR;

→Bordian Alexandru – deputat AUR;

→Boşutar Tiberiu-Nicolae – deputat AUR;

→Ciornei Daniel-Cătălin – deputat AUR;

→Cîrligeanu Ariadna-Elena – deputat AUR;

→Corendea Cosmin-Ioan – deputat AUR;

→Enache Diana – deputat AUR;

→Gheorghe Ionel – deputat AUR;

→Gheorghe Mihai-Claudiu – deputat AUR;

→Grosu Veronica – deputat AUR;

→Lovin Ramona – deputat AUR;

→Matieş Călin-Gheorghe – deputat AUR;

→Mitrea Dumitrina – deputat AUR;

→Muşat Doru-Lucian – deputat AUR;

→Paraschiv Ciprian-Constantin – deputat AUR;

→Tilea Dumitru – deputat AUR;

→Tudor Lidia – deputat AUR;

→Vulpoiu Dorel – deputat AUR.