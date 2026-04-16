"Avem în discuţii dacă avem o singură întrebare sau mai multe întrebări şi cred că se conturează mai degrabă ideea să avem o singură întrebare, nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în Opoziţie sau rămânem la guvernare într-o coaliţie, este o întrebare despre a-i păstra sau retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rămâne să vedem cum va fi formulată această întrebare. Dacă va fi una, va fi de genul acesta, dacă vor fi mai multe întrebări apropo de direcţii, putem să o facem, dar rămâne să vedem ce se va întâmpla imediat după", a explicat Manda, la un podcast evz.ro.

El a adăugat că, după şase întâlniri regionale, un singur membru al partidului s-a pronunţat pentru susţinerea în continuare a lui Ilie Bolojan, iar restul s-au declarat împotrivă.

"Dacă previzionăm că rezultatul votului, într-o majoritate foarte clară, va fi că nu mai continuăm aşa, primul gest de responsabilitate îl aşteptăm de la domnul Bolojan. Adică, dacă jumătate din cei care te-au susţinut să fii prim-ministru, 45%, ca să nu spun jumătate, vin şi spun că nu mai doresc să continue, corect, logic, normal, ca să nu duci ţara într-o criză, (...) ar fi să spună: am înţeles, mulţumesc de colaborare, asta este, vedem ce facem de aici încolo. (...) Dacă domnul Bolojan doreşte să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniştrii din guvern. (...) E vorba de un semnal pe care îl dăm. Guvernul în acel moment nu mai este format din aceste partide politice, domnia sa are această perioadă de 45 de zile, teoretic ar trebui să vină mult mai repede dacă ştie că are o majoritate să-l susţină şi să treacă prin parlament un alt guvern. De la noi sigur nu va exista susţinere. De aici încolo rămâne să vedem ce facem, dacă aşteptăm 45 de zile, dacă va exista o moţiune de cenzură iniţiată de AUR, iniţiată de noi, dacă această moţiune de cenzură trece", a afirmat Claudiu Manda.

Potrivit acestuia, PSD nu va condiţiona rămânerea în coaliţia pro-europeană cu excluderea USR din coaliţia de guvernare.