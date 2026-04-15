Într-un interviu pentru Știrile Pro TV, Dominic Fritz a respins și varianta unui premier tehnocrat, ca soluție de compromis pentru deblocarea crizei.

Potrivit unei surse din PSD, luni, 20 aprilie, votul PSD va fi pentru retragerea încrederii în premierul Ilie Bolojan și guvernul său. Astfel, Bolojan va avea un „termen limită” până la ședința de guvern de joi (23 aprilie), să demisioneze. În caz contrar, PSD își va retrage miniștrii din Executiv.

Ce se întâmplă dacă PSD iese din coaliție

Miza politică principală a momentului este referendumul intern pe care PSD îl organizează luni, 20 aprilie, prin care membrii partidului decid dacă rămân sau nu la guvernare alături de PNL, UDMR și USR.

În oponia lui Dominic Fritz, această mișcare este ”strict politicianistă” și nu are nicio legătură cu problemele reale ale României.

„Întrebarea importantă este ce, de fapt, își dorește PSD, pentru că plecarea premierului, că asta acum pare să fie marea țintă, nu va schimba nimic în situația economică a României. Nu va schimba nimic din nevoia de a face reforme. Și tocmai de aceea, pentru, cred, foarte mulți români, este de neînțeles acest comportament", a declarat Fritz.

Liderul USR a subliniat că premierul Ilie Bolojan nu va face un pas înapoi, indiferent de presiunile PSD: „Dacă cineva-și imaginează că premierul va da înapoi, își va da demisia sau ceva, nu văd așa ceva să se întâmple."

Cât privește poziția USR, Fritz este la fel de tranșant: partidul vrea să rămână la guvernare, ”pentru că România are nevoie de reforme”. Însă există o condiție esențială. Dacă PSD ajunge să răstoarne guvernul cu ajutorul voturilor AUR, ”drumurile se despart definitiv” — cel puțin în ce privește o viitoare negociere cu aceiași actori.

„Dacă PSD se decide să dea jos, să răstoarne acest guvern cu ajutorul voturilor extremiștilor, atunci nu ne putem întoarce a doua zi la masă negocierilor și să ne prefacem ca și cum nimic nu s-a întâmplat", a spus Fritz.

USR exclude orice colaborare cu AUR

O întrebare importantă care plutește în spațiul public este dacă, în cazul unui guvern minoritar, USR ar accepta sprijinul AUR din opoziție. Răspunsul lui Fritz a fost categoric negativ.

„Noi, ca USR, excludem orice, orice colaborare formală cu extremiștii. Excludem", a afirmat liderul partidului.

În același timp, Fritz a recunoscut că cineva trebuie să-și asume responsabilitatea guvernării, chiar și în condiții dificile: „Cineva trebuie să fie responsabil, cineva trebuie să guverneze această țară. Și chiar dacă acest guvern va fi un guvern minoritar, dacă PSD fuge de la această responsabilitate, atunci noi vom fi acolo."

Varianta unui premier tehnocrat, respinsă

S-a vehiculat în ultimele zile și ideea unui premier tehnocrat, ca soluție de compromis pentru deblocarea crizei. Fritz respinge această variantă, amintind că un scenariu similar a fost luat în discuție și atunci când s-a format actualul guvern și s-a dovedit a fi o iluzie.

„Eu îmi amintesc foarte bine de perioada în care am format acest guvern, care nu a fost o perioadă ușoară, care a durat câteva săptămâni, în care și acolo s-a tot învârtit mirajul tehnocratului. Până la urmă, nu s-a găsit acest tehnocrat care poate să facă miracole. Nu s-a găsit acest tehnocrat care să aibă o autoritate politică, ca să țină împreună o coaliție cu patru parteneri", a explicat Fritz pentru Știrile Pro TV.

Concluzia sa este că un premier tehnocrat nu este o soluție reală, ci o modalitate de a distrage atenția de la faptul că nu există atât de multe alternative pe cât încearcă să sugereze PSD.

Fritz: Ce vrea, de fapt, PSD?

Dominic Fritz a formulat și o întrebare retorică: dacă PSD iese din coaliție, cu cine vrea să guverneze în continuare? Dacă răspunsul este AUR, liderul USR îi îndeamnă pe social-democrați să o spună deschis, în fața propriilor alegători.

„Dacă vor să o facă cu AUR, eu propun să o spună de pe acum, să fie sincer cu proprii alegători, să știe și alegătorii AUR că PSD își dorește să meargă împreună", a declarat Fritz.

Dacă, în schimb, PSD dorește să continue alături de PNL, UDMR și USR, atunci punctul de plecare este simplu: respectarea protocolului de coaliție semnat anul trecut, nu răsturnarea lui.

Noile numiri din justiție: „Îngrijorările trebuie luate în serios"

În ceea ce privește subiectul legat de noii șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT, care și-au început mandatele, Dominic Fritz spune că îngrijorările exprimate de societatea civilă nu pot fi ignorate.

„Eu cred că îngrijorările care s-au exprimat în spațiul public din partea societății civile, din partea unor jurnaliști de investigație, din partea CSM-ului, cred că aceste îngrijorări trebuie luate în serios", afirmă liderul USR.

Fritz nu a criticat direct decizia președintelui Nicușor Dan, dar a remarcat că un proces de selecție condus de un ministru PSD nu a putut fi cu adevărat apolitic: „Cu siguranță în momentul în care a fost un proces condus de un ministru PSD, e evident că nu a fost un proces strict apolitic. Cred că am fi naiv să credem așa ceva."

Miza reală: dosarele grele de corupție

Dincolo de controversele legate de procedura de numire, Fritz spune că ce contează cel mai mult este ce vor face în practică noii procurori-șefi.

Așteptarea sa — și, spune el, a românilor în general — este clară.

„Focusul acum a trebui să fie pe ce așteptări are societatea civilă, ce așteptări au românii de la justiție, mai ales de la procurori. Și acolo așteptarea clară este să se ocupe de corupția mare, nu de tot felul de nimicuri, să se ocupe de evaziunea fiscală și să livreze dosare grele, fără teamă și fără influență de niciunde", a subliniat Dominic Fritz, care mai consideră că trebuie urmărite rezultatele la șase luni de la numiri.

„Ăsta este un termen de timp rezonabil, după care va trebui să evaluăm cu toții munca acestor procurori", a spus liderul USR pentru Știrile Pro TV.

Fritz, despre Nicușor Dan la prezidențiale: „Mai este mult timp"

Întrebat dacă numirile din justiție i-ar putea afecta șansele lui Nicușor Dan la un al doilea mandat prezidențial și dacă USR l-ar susține din nou, Fritz s-a arătat rezervat.

„L-am susținut pe Nicușor Dan la alegeri. Avem un parteneriat politic și bineînțeles că cu acest parteneriat ne uităm și spre următoarele alegeri. Dar mai este mult timp până atunci. Mai sunt multe lucruri de livrat", a declarat Dominic Fritz.

Întrebat dacă el însuși ar putea candida la prezidențiale, răspunsul a fost scurt: „Nu am astfel de planuri."