”Din punctul meu de vedere, cred că un stat de drept puternic nu se teme de întrebările presei, ale ONG-urilor şi evident că eu respect autonomia constituţională a CSM şi este dreptul acestei instituţii să-şi exprime poziţia. La fel, cum cred că într-o democraţie matură avem nevoie de garantarea libertăţii de exprimare, pentru că o justiţie independentă, instituţii eficiente ale statului şi aici mă refer la Executiv, pot fi eficiente atunci când există acest control public şi deci este esenţial să înţelegem că din punct de vedere al jocului democratic este fundamental să garantăm libertatea de exprimare, la fel cum trebuie să respectăm şi independenţa justiţiei. Doar atunci cetăţenii vor crede mai mult în societate şi în valorile care definesc România astăzi”, a afirmat Eugen Tomac la RFI România, potrivit News.ro.

El a adăugat că ”nu putem avea o democraţie solidă fără un stat de drept puternic şi evident că în această direcţie îmi doresc ca şi viitorul guvern să acţioneze cu mult mai multă fermitate, apărând instituţiile şi pentru asta avem nevoie de foarte multă transparenţă, integritate şi fermitate în acţiune”.

Eugen Tomac a mai declarat că un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare.

”Un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare şi avem nevoie de dialog constant, de o abordare deschisă, pentru că într-o societate democratică deschisă, cheia este dialogul şi nicidecum aceste abordări extrem de complicate, care pot produce, din păcate, efecte pe care nu şi le doreşte nimeni. Şi de aceea România are nevoie în continuare de o justiţie independentă şi de garantarea libertăţii de exprimare”, a mai transmis premierul desemnat.

CSM a constatat existenţa unui ”atac fără precedent” la adresa independenţei justiţiei

Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a constatat existenţa unui ”atac fără precedent” la adresa independenţei justiţiei, susţinând că ”acţiunile de denigrare nu au urmărit îmbunătăţirea actului de justiţie, ci au avut ca efect promovarea unor schimbări impuse în privinţa regulilor şi a persoanelor în funcţii-cheie”. Totodată, judecătorii au susţinut că sistemul judiciar a fost supus unor ”manifestări explicite de ostilitate” din partea unor exponenţi ai factorului politic.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de CSM, Secţia pentru judecători a constatat, în şedinţa de marţi, existenţa unui atac fără precedent la adresa independenţei justiţiei şi a decis apărarea independenţei judecătorilor.

”Măsura a fost adoptată ca urmare a realizării unei ample analize a acţiunilor şi poziţiilor publice ale clasei politice, ale mass media, ale unor ONG-uri şi persoane publice, cu impact asupra independenţei justiţiei, încrederii publice în actul de justiţie şi a imaginii puterii judecătoreşti în ansamblu începând din luna iulie a anului 2025 şi până în prezent, hotărârea fiind publicată integral pe site-ul Consiliului”, scrie în comunicat.

În acest context, toate cele 239 de instanţe (judecătorii, tribunale şi curţi de apel) s-au întrunit, marţi, în adunările generale ale judecătorilor.

”Prin voturile exprimate în unanimitatea celor 239 de adunări generale, 98,6% dintre judecătorii prezenţi (care reprezintă 84% din totalul judecătorilor în funcţie) au denunţat degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susţinută de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică. Totodată, au abilitat Consiliul, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, să realizeze toate demersurile naţionale şi internaţionale în vederea restabilirii echilibrului specific statului de drept, prin recunoaşterea de către celelalte puteri a independenţei reale a judecătorului, ca cerinţă esenţială într-o societate democratică”, arată CSM.

De asemenea, adunările generale ale judecătorilor au respins ca inacceptabile dispoziţiile cuprinse în propunerea legislativă privind salarizarea judecătorilor, susţinând în integralitate observaţiile înaintate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii.