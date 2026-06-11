Tomac a povestit că a fost invitat să fie pe aceeaşi listă cu PNL şi PSD la alegerile europarlamentare din 2024 şi că preşedintele de atunci al PSD, Marcel Ciolacu, a fost cel care i-a făcut această propunere.

Eugen Tomac a fost întrebat, joi, de un ascultător RFI România, cum vrea să facă reformă cu foşti consilieri ai lui Viorel Hrebenciuc şi Adrian Năstase, care sunt pe lista cabinetului său.

"Spre deosebire de toate celelalte partide, sunt singurul lider politic care nu am fost niciodată nici într-o alianţă cu PSD, nu am candidat niciodată pe o listă comună cu PSD, deşi am fost invitat. Am fost invitat să fiu pe aceeaşi listă cu colegii din PNL şi PSD în 2024. Domnul Ciolacu mi-a făcut această propunere. Am refuzat-o pentru că eram într-o construcţie politică împreună cu USR şi Forţa Dreptei, cu care am şi candidat şi am obţinut un nou mandat pentru a fi membru în Parlamentul European", a afirmat Tomac, potrivit News.ro.

El a precizat că politicienii sunt votaţi pentru compromisuri care deblochează situaţiile, nu le complică şi mai mult.

"Spre deosebire de toate celelalte partide care au guvernat împreună şi USR cu PSD, nu mai vorbesc de colaborarea foarte strânsă pe care o are din 2006 până în prezent PNL cu PSD, deci toate aceste teme false aduse astăzi într-un mod, repet, de partide până la un punct legitime, nu mă fac să dau înapoi, ci pur şi simplu îmi doresc ca argumentele pe care le aduce oricine în spaţiul public să fie unele corecte. Pentru că viaţa politică ne-a oferit diferite surprize şi până la urmă politicienii sunt votaţi pentru a lua decizii şi a face compromisuri care deblochează situaţiile, nu le complică şi mai mult", a mai transmis Eugen Tomac.

Recent, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat că lista de miniştri propusă de premierul desemnat Eugen Tomac e "cusută cu aţă alb-fosforescentă" şi pare să protejeze interesele PSD.