„Programul PSD de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan! Cu certitudine, măcar o parte din situaţia actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei ar fi fost adoptat de acum 5 luni, de când a fost propus de PSD. Deficitul poate fi redus nu doar prin tăieri cu orice preţ, de la oricine, fără milă, fără dialog, fără raţiune, ci şi prin creşterea veniturilor urmare a creşterii economiei, a încrederii sociale şi a consumului”, a transmis, miercuri seară, PSD.

Social-democraţii se referă la faptul că România va marca în februarie a cincea lună consecutivă de restrângere a consumului.

„Este cea mai lungă serie de criză din 2009/2010, deşi, spre deosebire de atunci, acum, nici America şi nici Europa nu sunt în criză. În continuare, România este ţara cu cea mai mare inflaţie din UE, 8,6%, la mare distanţă faţă de următoarea. Nimeni de bună credinţă nu poate contesta că România a pierdut bani, timp, locuri de muncă şi încredere. Iar oamenii suferă”, au mai transmis social-democraţii.

Potrivit acestora, „nemulţumirea socială s-a generalizat în mare măsură pentru că premierul Bolojan n-a ştiut ori n-a vrut să admită că nu semnătura de partid contează” şi că „ideile bune trebuie susţinute, promovate şi aplicate în timp util şi nu ignorate sau subminate”.

„Dacă premierul Bolojan ar fi ascultat şi înţeles criticile PSD multe dintre măsurile sale excesive, arbitrare şi profund nocive n-ar fi existat. Odată cu preluarea măsurilor PSD de stimulare economică premierul Ilie Bolojan pare că a înţeles, în sfârşit, şi necesitatea protejării populaţiei şi a reducerii inflaţiei. PSD salută şi susţine mecanismul pe care acesta l-a anunţat în privinţa plafonării la gaz, după modelul pe care tot PSD l-a propus la alimentele esenţiale”, au mai transmis reprezentanţii PSD.

Ce spune Ilie Bolojan despre programul de relansare economică

Partidele de la putere au stabilit pe 19 ianuarie cum vor adopta reformele de administrație. La fel ca la pachetele de măsuri precedente, Guvernul apelează tot la angajarea răspunderii în Parlament. Se va întâmpla cu susținerea PSD, care, din nou, a obținut ce a vrut după mai multe amenințări.

Coaliția a decis ca Guvernul să-și angajeze răspunderea în Parlament pentru măsurile care reformează administrația centrală și cea locală. PSD a mizat din nou pe rețeta câștigătoare, amenințările, care a dat din nou roade. Sorin Grindeanu a amenințat că, dacă această reformă nu va conține și măsurile de relansare economică, atunci partidul său nu o va susține.

Premierul Ilie Bolojan anunţă, miercuri, 4 februarie, că în această perioadă se lucrează la măsuri de relansare economică, bugetul urmând a fi gata săptămâna viitoare.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că, după măsurile necesare care să reducă deficitul a venit momentul pentru măsuri de relansare a economiei.

„Suntem în acest început de an, la finalul unor măsuri de ajustare bugetară, care au însemnat o perioadă dificilă pentru mulţi români, care au însemnat o contracţie economică, dar închidem aceste măsuri şi începând din această perioadă vom lucra la măsurile care să ducă la o relansare economică, ceea înseamnă să avem un stat mai eficient, ceea ce înseamnă să avem o economie pusă pe baze mai sănătoase, servicii publice mai bune şi mai multe oportunităţi pentru oameni, corectând nedreptăţile şi creînd condiţii pentru dezvoltare”, a afirmat Ilie Bolojan.

De asemenea, se lucrează la pregătirea bugetului, care ar urma să fie gata săptămâna viitoare.

„În primul rând, lucrăm la pregătirea bugetului pe anul acesta. Ţintele stabilite de către Ministerul de Finanţe şi Comisia Europeană sunt de aproximativ 6,2% ţinta de deficit şi ne propunem să reducem inflaţia la finalul anului la 4%. Săptămâna viitoare vom finaliza discuţiile pe buget, iar trimiterea la Parlament în vederea adoptării ne propunem să fie la sfârşitul celei de-a treia săptămâni din această lună, undeva în jurul datei de 20 februarie”, a mai transmis premierul.

El a anunţat care sunt principalele provocări ale bugetului.

„Principalele provocări ale bugetului ţin de încadrarea în deficit, ţin de absorbţia de fonduri europene, anul acesta va fi un an de vârf al fondurilor europene pentru că se închide programul PNRR, unde avem de absorbit peste 10 miliarde de euro până în luna august. Aceste vor fi obiectivele să ne încadrăm în buget şi să asigurăm absorbţia de fonduri europene pentru a avea investiţii importante şi anul acesta care se traduc în kilometri de autostradă. Ar trebui să se finalizeze autostrada care duce spre Moldova până la Paşcani şi, de asemenea în spitale terminate, în investiţii în localităţile din România”, a mai afirmat Bolojan.