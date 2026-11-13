”Am făcut eu paşii necesari. Le-am oferit consiliere juridică, asistenţă celor care au depus cerere. Au fost mai multe cereri depuse, respinse. Toate. Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere. Reinventează felul în care au fost aprobate manifestaţii până acum”, a acuzat Simion, relatează News.ro.

"Referitor la miting, suntem aici pentru a vă spune că, alături de foarte mulţi români, mulţi dintre ei neafiliaţi politic, vom participa mâine, adunarea este la ora 13, începutul la ora 14, la o manifestaţie de susţinere a lui Călin Georgescu. Toate invenţiile, scuzele, aberaţiile spuse în ultimele zile fac parte dintr-un plan de a crea diversiuni şi de a răspândi dezinformare. În momentul în care o categorie de cetăţeni sau chiar şi un cetăţean singur doreşte să protesteze, i se asigură siguranţa, se iau toate măsurile necesare pentru ca acel cetăţean să se poată exprima. Evident, acest lucru nu se întâmplă", a declarat George Simion, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a anunţat că se pune la dispoziţia instituţiilor statului pentru ca manifestaţia de sâmbătă să se desfăşoare fără probleme.

"Sunt reprezentant al unei părţi importante a societăţii româneşti, care nu poate fi interzisă, nu poate fi scoasă în afara legii şi care nu va dispărea, în ciuda tuturor provocărilor. Eu trebuie să-i reprezint pe aceşti oameni şi de asta eu mâine voi ieşi din clădirea Parlamentului şi mă voi alătura manifestanţilor. Aşa că stau la dispoziţia acestor instituţii să găsim o cale. Eu, ca reprezentant legal al lor, al manifestanţilor, pentru că m-au votat mulţi dintre ei, îmi pun la dispoziţie toată capacitatea ca să decurgă manifestaţia de mâine fără probleme. Mai mult de atât, nu ştiu ce pot face. Mă pun la dispoziţia instituţiilor statului ca manifestaţia de mâine să se desfăşoare cum trebuie şi să asigurăm siguranţa, protecţia celor care doresc să îşi manifeste susţinerea faţă de Călin Georgescu", a explicat George Simion.

El a menţionat că a fost oferită consiliere juridică celor care au depus cereri pentru autorizarea protestului.

"Voi fi aici şi aştept să fiu contactat. Am făcut eu paşii necesari. Le-am oferit consiliere juridică, asistenţă celor care au depus cerere. Au fost mai multe cereri depuse, respinse. Toate. Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere. Reinventează felul în care au fost aprobate manifestaţii până acum. O manifestaţie inventată într-un platou de televiziune este aprobată, având acelaşi subiect, la Universitate şi la Victoriei, doar că acolo este voie. Aici nu este voie. Tot ce se întâmplă este hilar şi este exact pe modul de a gândi al lui Nicuşor Dan. A reuşit să încâlcească şi să încurce toată ţara, toate instituţiile şi toată lumea dă din colţ în colţ şi nu spune cine ar trebui să aibă responsabilitate", a susţinut liderul AUR.

Ce a spus Ciprian Ciucu despre autorizația protestului pentru Călin Georgescu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declara, joi, că nu ştie să fi primit din partea AUR vreo cerere de autorizaţie pentru manifestaţia de sâmbătă, menţionând că o comisie de specialişti din primărie evaluează aceste cereri, pentru că "nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa".

"Eu nu ştiu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizaţie. Nu am văzut. Întrebaţi-l pe domnul Simion unde a depus-o, nu am văzut astfel de autorizaţie", a spus primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, întrebat dacă a avizat manifestaţia de sâmbătă din Parcul Izvor.

El a precizat că aceste lucruri nu ţin de arbitrarul primarului.

"Aceste lucruri le fac specialiştii, care evaluează nişte riscuri. Ştiu că e un meci foarte important şi aceşti specialişti, până acum, s-a cerut avizarea unor evenimente culturale, nu protest, din câte am înţeles, au spus că au identificat pe reţele de socializare fel şi fel de îndemnuri la proteste violente. Şi ei fac aceste recomandări, Comisia ia decizii, în baza acestor recomandări. Deci nu primarul ia decizia. Dacă ar fi decizia mea, nu aş fugi de ea şi ar fi foarte simplă, dar o comisie de specialişti evaluează foarte clar care este situaţia, pentru că nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa. Nu vrem acest lucru, cred. Şi atunci, în mod responsabil, de aceea este o comisie şi nu un singur om care avizează. Şi o avizează în baza unor date prezentate. Dacă o să depună, nu ştiu", a spus Ciucu.

Primarul a adăugat că mai sunt şi alte zile în care se pot organiza proteste sau evenimente culturale.

Reacția lui Nicușor Dan după acuzațiile lansate de George Simion

La rândul său, preşedintele Nicuşor Dan s-a întrebat, joi seară, "câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă?", referindu-se la acuzaţiile liderului AUR, George Simion, că ar fi intervenit în oprirea protestului din weekend din Capitală. Şeful statului spune că lumea ar trebui, la un moment dat, pur şi simplu să nu mai ia în seamă pe cineva care spune tâmpenii.

"Nu vreau să comentez... Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă? ", a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă, întrebat despre acuzaţiile liderului AUR că ar fi intervenit pentru oprirea protestului din Capitală.

Nicuşor Dan a adăugat că lumea pur şi simplu nu ar trebui să mai ia în seamă astfel de declaraţii.

"Spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii, adică... La un moment dat, eu cred că lumea pur şi simplu n-ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de o sută de ori a spus tâmpenii. Ăsta e comentariul meu", a declarat Nicuşor Dan.

Călin Georgescu, trimis în judecată în al treilea dosar, alături de Ionel Rusen

Recent, fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost trimis în judecată în cel de-al treilea dosar, alături de omul de afaceri Ionel Rusen.

Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, informează DIICOT, citat de News.ro.

Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpaţi (cu vârstele de 64 şi 47 de ani), aflaţi sub măsura arestului preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, inculpaţii şi un suspect, cetăţean italian, au constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar şi al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracţiuni de înşelăciune prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate”, precizează DIICOT.

Procurorii arată că scopul membrilor grupului infracţional organizat a fost obţinerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanţiile băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

„Calitatea de lider al acestui grup a fost asumată de către inculpatul în vârstă de 64 de ani (n. red. - Călin Georgescu), care a coordonat întreaga activitate infracţională şi le-a atribuit celorlalţi doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale, aceştia fiind prezentaţi drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi comerciale străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate care intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti, ce urmau să fie însuşite de către grupul infracţional organizat”, menţionează sursa citată.

Promisiunea unei finanțări de 6 milioane de euro printr-o instituție bancară fictiv prezentată ca fiind din Marea Britanie

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în Bucureşti şi Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, iar ulterior în Londra, la care au participat inculpaţii şi suspectul, în realizarea scopului grupului infracţional organizat, „l-au indus în eroare pe reprezentantul unei societăţi comerciale, prin prezentarea ca adevărate a unor împrejurări mincinoase, respectiv că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie financiar bancară despre care au susţinut că funcţionează pe teritoriul Marii Britanii, deşi aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor – Africa de Est”.

„Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani (n. red. - omul de afaceri Ionel Rusen) şi suspectul (cetăţean italian) au susţinut că au funcţii de conducere şi, sub condiţia depunerii unei garanţii, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro şi de 1.000.000 euro, din contul societăţii comerciale într-un cont ce aparţinea de fapt unei entităţi financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveţia, în scopul obţinerii pentru membrii grupului infracţional organizat a acestei sume de bani”, arată anchetatorii.

Aceştia adaugă că, ulterior, minţindu-l că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, cei trei l-au determinat pe reprezentantul persoanei vătămate să transfere, în ianuarie 2022, pe acelaşi traseu financiar, suma de 100.000 euro.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a solicitat menţinerea măsurilor asiguratorii luate în cauză, precum şi menţinerea măsurii arestării preventive a inculpaţilor de către judecătorul de cameră preliminară, respectiv de către instanţa de judecată, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă.

Prin acelaşi rechizitoriu, procurorii DIICOT au dispus disjungerea cauzei şi formarea unui nou dosar pe rolul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, în vederea continuării urmăririi penale cu privire la suspect (cetăţean italian), pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi faţă de alţi participanţi la comiterea acestor fapte, cu referire la sesizările formulate de către alte persoane, precum şi pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Dosarul penal a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Ilfov.