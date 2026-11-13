Camelia Donțu, corespondent PRO TV la Dublin: „Consiliul Liderilor Europeni s-a încheiat în urmă cu câteva minute. Vorbim de un summit informal, adică o reuniune în care șefii de stat și de guvern intră singuri la negocieri, fără experți și fără consilieri, împreună cu președinta Comisiei Europene. Dar este și un summit la care nu se iau decizii.

Președintele României, Nicușor Dan, a apărut în urmă cu câteva minute la o conferință de presă și a spus că nu s-a luat nicio decizie în ceea ce privește vocea comună care ar putea reprezenta Europa la masa negocierilor cu Rusia, dar că această decizie va fi luată în cadrul Uniunii Europene și a Coaliției pentru Voință.

O altă precizare importantă: nu se va reveni asupra arhitecturii de securitate a Uniunii Europene. Totodată, liderii europeni au discutat astăzi și despre o altă temă foarte importantă: provocările inteligenței artificiale. Uniunea Europeană trebuie să decidă în ce direcție o ia pentru a ajunge din urmă Statele Unite și China.

De altfel, este pentru prima dată când liderii europeni discută informal despre aceste provocări. S-a hotărât ca deciziile vor fi luate la summitul din februarie, însă până atunci, șefii de stat și de guvern trebuie să decidă cum vor aborda această problemă și mai ales provocările și pericolele pe care le simțim cu toții în ceea ce privește inteligența artificială”.