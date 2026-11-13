De vineri seară însă, vine frigul. În noaptea de vineri spre sâmbătă va ninge la munte, iar sâmbătă se răcește atât de tare incât duminică vom avea ger.

Căldura atipică pentru o zi de noiembrie i-a bucurat nespus pe cei care stau în sudul și în estul țării.

Temperaturile au atins valori record

Bărbat: „Este foarte cald, cu temperaturi de primăvară."

Bărbat: „Ne bucurăm pentru ultima zi."

Vineri la prânz au fost 28 de grade în Turnu Măgurele și Zimnicea, 26 în Călărași și Bacău, 25 în București și Constanța și 19 în Brașov.

La malul mării plajele s-au animat. Oamenii s-au bucurat de soare și și-au luat doza de aerosoli. Unii au încercat inclusiv valurile.

Corespondent PROTV: „Pe litoral avem astăzi temperaturi pe care, în mod normal, le-am aștepta la începutul verii. Sunt 26 de grade în aer, iar apa mării are 15 grade Celsius.”

Meteorologii spun că litoralul a depășit recordul istoric al zilei de 13 noiembrie.

Mia Mirabela Stamate, coordonator serviciu prognoză Constanța: „Cea mai mare temperatură înregistrată pe parcursul zilei a fost de 23,4 grade în 1976.”

Femeie: „Am venit special aici să simțim ultimul aer de vară."

Furtunile au provocat pagube

Dar, cum orice lucru bun ține puțin, după prânz au început furtunile. În Brașov vântul a smuls acoperișul unui bloc și țiglele de pe case. În Piața Sfatului, umbrelele de la terase sunt franjuri, iar vârful bradului de Crăciun s-a rupt.

Bărbat: „150 kg, ea e mișcată cu totul, dacă asta a luat-o de pe pământ forța vântului, a fost foarte, foarte mare."

Femeie: „A dat totul peste cap.”

Circulația pe DN1 a fost oprită, în Azuga, după ce vijelia a proiectat un panou publicitar într-un stâlp de electricitate, care s-a aplecat periculos peste șosea.

Ion Tănăsescu, șef de echipă mentenanță, DEER Ploiești: „Vânt foarte, foarte puternic. Cred că avea o sută la oră."

Cablurile de curent și comunicații s-au rupt.

Corespondent PROTV: „Acum echipele de la distribuție energie electrică înlocuiesc stâlpul care îi punea în pericol pe cei aflați în trafic.”

Până la ora 21 vântul poate pune probleme peste tot în țară, iar la munte ar putea avea la rafală și 140 km/h.

De la noapte vremea se schimbă dramatic. Va ninge în zonele înalte și se va depune strat nou de zăpadă. În București este cod galben de ploi și se răcește. Sâmbătă temperaturile nu vor depăși 6-11 grade Celsius. Iar duminică dimineață în unele zone va fi ger. În estul Transilvaniei se vor înregistra minus 10 grade Celsius.