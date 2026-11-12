Cuvântul „sculptură” se pronunță și se desparte în trei silabe.

Cum se desparte în silabe cuvântul „sculptură”

Forma corectă este sculp-tu-ră, cu trei silabe. Prima silabă este „sculp”, a doua este „tu”, iar ultima este „ră”.

Dificultatea apare din cauza succesiunii de trei consoane „lpt”, aflate între două vocale. Potrivit regulilor de despărțire în silabe, anumite grupuri de trei sau mai multe consoane nu se separă după regula generală. În cazul grupului „lpt”, despărțirea se face după a doua consoană, astfel încât „lp” rămâne în prima silabă, iar „t” trece în următoarea.

Prin urmare, nu despărțim cuvântul după fiecare consoană și nici nu transferăm întregul grup „lpt” în silaba următoare. Varianta corectă este sculp-tu-ră.

De ce este important grupul de consoane „lpt”

În limba română, atunci când între două vocale se află trei sau mai multe consoane, despărțirea se face, de regulă, după prima consoană. Există însă grupuri consonantice care constituie excepții de la această regulă, printre care se numără și „lpt”.

Aceeași regulă este ilustrată în materialele didactice prin exemple precum „sculptură” și „somptuos”. Astfel, înțelegerea structurii fonetice a cuvântului ajută la evitarea unor despărțiri greșite.

Ce spun normele limbii române

DOOM 3 (Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române), elaborat sub egida Academiei Române, explică regulile de despărțire a cuvintelor și evidențiază situațiile în care grupurile de consoane impun o segmentare particulară.

Dicționarul oferă, de asemenea, exemplul verbului „a sculpta”, pentru care indică despărțirea „sculp-ta”.

Este important de reținut și că despărțirea în silabe nu trebuie confundată cu despărțirea la capăt de rând. Potrivit DOOM 3, cele două operațiuni sunt distincte: prima ține de structura fonetică și de pronunțare, iar cea de-a doua respectă convențiile ortografice.