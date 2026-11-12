Bărbatul a păstrat proprietatea aproape exclusiv pentru uz personal, încălcând regulile impuse de autorități pentru combaterea locuințelor de vacanță neocupate, scrie 24heures.ch.

Potrivit publicației Walliser Bote, care citează un ordin penal emis de Parchetul din regiunea Upper Valais, pedeapsa a fost suspendată. Proprietarul trebuie însă să achite o amendă de 10.000 de franci (aproximativ 10.800 de euro), precum și cheltuielile de judecată.

Ce obligație avea proprietarul

Bărbatul a cumpărat în 2016 o cabană în complexul rezidențial de lux „7 Heavens” din Zermatt, prin intermediul unei societăți comerciale. Proprietatea era supusă unei condiții speciale, înscrise în Registrul Funciar: trebuia închiriată în mod regulat turiștilor și nu putea fi folosită exclusiv ca locuință personală de vacanță.

Regula fusese impusă încă din momentul aprobării proiectului de construcție și avea ca scop combaterea fenomenului locuințelor turistice care rămân goale în stațiunile montane, deși există cerere pentru cazare.

Prin urmare, proprietarul era obligat să pună periodic cabana la dispoziția altor persoane, în regim de închiriere.

Cabana a fost închiriată doar două-trei săptămâni pe an

În realitate, începând din 2017, proprietarul și-a închiriat cabana cel mult două-trei săptămâni pe an. În unii ani, locuința nu a fost închiriată deloc, deși obligația era prevăzută în documentele proprietății.

În urma acestei situații, municipalitatea din Zermatt a sesizat autoritățile, iar cazul a ajuns în instanță.

Potrivit deciziei, bărbatul a fost sancționat cu 30 de zile-amendă, fiecare în valoare de 3.000 de franci (3.230 de euro). Valoarea totală a sancțiunii ajunge astfel la 90.000 de franci (97.000 de euro), aceasta fiind pedeapsa maximă prevăzută de lege.

Valoarea ridicată a unei zile-amendă reflectă situația financiară a proprietarului. Calculul autorităților indică un venit net lunar de aproximativ 90.000 de franci (circa 97.000 de euro) sau o avere de câteva milioane de franci.

Amenda principală a fost însă suspendată. Proprietarul nu va trebui să plătească cei 90.000 de franci dacă respectă legea în următorii doi ani.

El este obligat, în schimb, să achite amenda fixă de 10.000 de franci (aproximativ 10.800 de euro), la care se adaugă cheltuielile de judecată. Ordinul penal a intrat deja în vigoare.