Nicușor Dan neagă însă orice implicare în timp ce primarul general motivează hotărârea prin riscul crescut de violențe. Chiar dacă nu este autorizat, George Simion își îndeamnă simpatizanții să i se alăture la protest și îl acuză pe șeful statului că ar fi ordonat blocarea manifestației.

George Simion, președintele AUR: „Nicușor Dan, repet, a dat ordin ca să nu existe o manifestație mare, amplă, de susținere a lui Călin Georgescu. Tot ce se întâmplă este hilar și este exact pe modul de a gândi al lui Nicușor Dan. A reușit să încâlcească și să încurce toată țara, toate instituțiile”.

După această declarație, reprezentanții Administrației Prezidențiale au transmis pentru Știrile ProTV că Președintele neagă în continuare orice implicare. Încă de joi seară, Nicușor Dan a reacționat la acuzații similare făcute de George Simion.

Nicușor Dan, președintele României: „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă? La un moment dat, eu cred că lumea, pur și simplu, n-ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de o sută de ori a spus tâmpenii”.

Primarul Capitalei spune că cererile de autorizare au fost respinse de specialiști, care au găsit pe rețelele sociale îndemnuri la violențe.

În plus, în aceeași zi are loc în Capitală meciul de fotbal România-Polonia, iar unii suporteri polonezi ar avea antecedente de agresiune. Și solicitantul ultimei cereri, un apropiat al AUR, nu ar fi putut garanta siguranța participanților.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei: „Pentru că omul nu a semnat că ar putea să facă acest lucru, comisia a luat decizia. Să nu îi dea aprobarea. Nu e o decizie a mea, arbitrară, nu m-a sunat președintele Nicușor Dan, cum am auzit. Este o decizie tehnică, corectă, pentru că dreptul de a protesta trebuie să vină cu niște responsabilități. În orice altă zi suntem deschiși să aprobăm proteste, dar nu pe 14”.

În aceste condiții George Simion a transmis că, având în vedere că mitingul nu a fost aprobat, răspunzătoare pentru eventualele violențe vor fi autoritățile. Ministrul Afacerilor Interne a dat asigurări că forțele de ordine vor fi prezente la protest, pentru a proteja cetățenii.

Mitingul va avea loc în Parcul Izvor, lângă Parlament.