Președintele Nicușor Dan subliniază că relevante pentru George Simion şi pentru AUR sunt atitudinea lui Simion de a felicita SUA pentru această decizie, dar şi faptul că acesta nu a fost primit la Washington de niciun oficial atunci când a fost în vizită cu delegaţia sa.

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi seară, la finalul reuniunii informale a Consiliului European, despre acuzaţiile aduse la adresa lui George Simion, conform cărora ar fi pledat pentru scoaterea României din programul Visa Waiver, în condiţiile în care procesul de aderare la acest program intrase în linie dreaptă.

”Nu a fost primit de nimeni în Statele Unite”

”Nu am mai multe informaţii decât aveţi dvs. special pe chestiunea asta, însă ce este relevant, în opinia mea, este că acelaşi om politic român a mulţumit, în urmă cu 8-9 luni, a mulţumit Statelor Unite că ne-au scos din acest program şi, de asemenea, că acelaşi om politic, cu o numeroasă delegaţie, nu a fost primit de nimeni în Statele Unite. Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii ăştia o au pe plan internaţional”, a răspuns Nicuşor Dan.