'Când 76% dintre români îți spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregătești de 'încă o asumare'. Te pregătești de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o țară normală, îți faci bagajele și te duci acasă. Atât', a scris Fifor, duminică, pe Facebook.

Acesta este de părere că România nu mai e o țară normală, ci a fost 'capturată' de cineva care a decis 'să pună economia la pământ, să-i sărăcească și să-i umilească pe români deliberat'.



'Dar România de azi nu mai e o țară normală, din păcate. O spun românii cărora le-a ajuns apa la gură. Este o țară capturată de cineva care sigur nu se topește de dragul românilor și care a decis, în numele unor 'reforme' pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească și să-i umilească pe români deliberat', afirmă liderul PSD Arad.



Potrivit acestuia, economia românească este în pragul recesiunii, avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, venituri înghețate și prețuri care 'explodează'.



'Românii muncesc mai mult, plătesc mai mult și trăiesc infinit mai prost. Și nicio direcție. Doar o idee fixă. 'Reformă' cu barda. Prin asumări repetate. Și nimic în loc. Pentru că nu vrei tu. Deși de 6 luni ai măsurile de stimulare a economiei pe masă. Asta este realitatea de zi cu zi, nu graficele cosmetizate din birouri. Iar peste acest tablou sumbru, răspunsul 'apostolului' este același: mai multă austeritate, mai multă povară pusă pe umerii celor care deja nu mai duc. Așa că, atunci când majoritatea covârșitoare îți spune limpede că ai pierdut direcția și încrederea totală și tu continui, o faci doar pentru că ești un kamikaze, nu un erou pe cal alb. Însă nimeni și nimic nu îți dă dreptul să tragi România după tine', mai scrie deputatul PSD.



Poziția lui Fifor vine după ce CURS a dat publicității, duminică, rezultatele unui sondaj potrivit căruia peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 19% apreciază că direcția este una bună.



'Sondajul CURS din ianuarie 2026 conturează imaginea unei societăți marcate de pesimism economic, neîncredere în instituțiile politice și absența unor lideri percepuți ca fiind capabili să ofere direcție și stabilitate. Percepția accentuată a deteriorării nivelului de trai, combinată cu așteptări inflaționiste foarte ridicate, creează un climat de tensiune socială latentă, cu potențial major de influențare a comportamentului electoral și a stabilității politice pe termen scurt', a transmis CURS.

