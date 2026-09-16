Ei susţin că vor prezenta la Cotroceni în continuare propunerea Siegfried Mureşan ca premier. În ceea ce priveşte colaborarea cu social-democraţii, o văd imposibilă şi similară cu relaţia dintre victimă şi agresor, relatează News.ro.

Afirmaţia social - democratului Victor Negrescu, referitoare la o colaborare a PSD cu PNL şi USR dacă acestea ar fi dispuse să renunţe la unele „linii roşii”, nu găseşte un corespondent în zona liberală.

Într-o conferinţă de presă comună, susţinută miercur la Strasbourg, mai mulţi europarlamentari liberali au exclus în continuare o colaborare cu PSD, catalogat drept „agresor”.

Întrebarea comună adresată de News.ro a fost în ce condiţii aţi putea reveni liberalii la negocieri cu PSD şi la o eventuală reluare a alianţei guvernamentale.

„PNL are, în momentul de faţă, o decizie luată în forurile de conducere. Această decizie este ca Siegfried Mureşan să fie nominalizarea noastră la funcţia de prim-ministru. Nu există nicio altă decizie. Nu putem discuta în momentul de faţă de un guvern din care să facă parte PSD-ul”, a transmis europarlamentarul Daniel Buda.

„Este important premierul, dar la fel de importantă este şi componenţa guvernului. Dacă cineva îşi închipuie că va fi o propunere de premier independent dar cu miniştri care să fie de la PSD sau cu conexiuni la PSD şi va fi votat de PNL, se înşală amarnic. Nu vom vota niciun guvern din care să facă parte PSD sau cineva care să aibă legătură cu PSD”, a mai spus Buda.

PSD – catalogat drept agresor

„Haideţi să înţelegem cine este agresorul în societate, în orice domeniu, şi cine este victima, în orice domeniu. Agresorul trebuie să-şi schimbe poziţia, nu victima”, a transmis europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL).

„Victima – cele trei partide care astăzi sunt la guvernare (PNL, USR şi UDMR, nr.) ţine steagul României sus, acolo, şi greu. Agresorul este PSD şi agresorul trebuie să schimbe punctul de vedere. Dacă facem legătura cu ceea ce a spus domnul Negrescu, spunea că ar trebui să se pună din nou la masă partidele pro-europene, pentru că el aici (la Strasbourg, sediul Comisiei Europene, n.r.) se simte pro - european, acasă e mai greu, cu PSD-ul de acolo. Recunoaşte că PSD-ul a făcut o greşeală aliindu-se cu cei cu care astăzi, în Parlamentul European, domnul Negrescu şi PSD-ul nu-i agreează, adică cei de la AUR, şi au căzut (demis, n.r.) un guvern legitim. Acum ei nu pot guverna cu cei de la AUR, că nu le dă voie grupul politic de aici (din Parlamentul European, n.r.) şi au rămas de patru luni într-un şah. Când s-a creat o majoritate care dă jos un guvern, majoritatea aia trebuie să aibă responsabilitatea să formeze un nou guvern. Uitaţi că, de patru luni, nu se reuşeşte acest lucru. De aceea, daţi-mi voie să cer agresorului să schimbe poziţia, nu victimei”, a fost reacţia lui Gheorghe Falcă.

„Mulţumim mult unor colegi din partidul Social Democrat pentru invitaţia de a ne întoarce într-o alianţă cu ei, refuzăm politicos această invitaţie, este ca şi cum, după ce a invadat ilegal şi ilegitim Ucraina, Vladimir Putin l-ar invita pe preşedintele Zelenski să i se alăture pentru a fi agresat în continuare”, a fost poziţia europarlamentarului Siegfried Mureşan (PNL).

„Partidul Naţional Liberal lucrează la propriul viitor iar colaborarea cu PSD-ul şi participarea într-o coaliţia de guvernare alături de PSD nu este parte a planurilor de guvernare nici în prezent, nici în viitor”, a concluzionat Mureşan.

Victor Negrescu, favorabil unei reconcilieri condiţionate PSD – PNL - USR

„Cred că PNL şi USR au greşit atunci când au adoptat rezoluţii în interiorul partidelor lor privind respingerea unei colaborări cu Partidul Social Democrat. Cred că a fost o reacţie emoţională, o reacţie care trebuie să fie depăşită”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul Comisiei Europene de la Strasbourg.

„Dat fiind contextul actual, dat fiind protestele de ieri, dat fiind climatul social, trebuie să fim capabili să depăşim astfel de momente şi de tensiuni politice. Partidul Social Democrat nu a adoptat până în prezent o astfel de rezoluţie (de necolaborare cu PNL sau USR, nr.) PNL mai adoptase în trecut rezoluţii similare referitor la PSD şi au trecut peste ele, nu ar fi o decizie fără precedent ci o decizie normală, pe care contextul actual o impune”, a arătat Negrescu.

Întrebat de News.ro dacă şi PSD ar fi dispus să renunţe la propriile linii roşii şi să susţină un premier propus de PNL, a evitat un răspuns ferm, indicând doar condiţiile colaborării.

„Partidul Social Democrat a spus încă din start, de acum câteva luni, că nu are o problemă cu colaborarea cu celelalte formaţiuni politice. Imediat după ce Ilie Bolojan a pierdut sprijinul Parlamentului am spus că PNL poate veni cu o altă propunere într-o formulă guvernamentală în care Partidul Social democrat face parte. PNL, în prezent, a propus o formulă guvernamentală fără Partidul Social Democrat. Noi, la Consiliul Politic Naţional care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni am luat două decizii: Sorin Grindeanu – sprijinit pentru funcţia de premier sau o guvernare în jurul PSD, cu Partidul Social Democrat în prim – plan. Pentru asta trebuie să existe dialog şi mai ales trebuie revizuirea programului guvernamental pentru că acest program (al Guvernului Bolojan, n.r.) a eşuat, vedem situaţia economică a României şi vedem climatul social”, a explicat Negrescu.

Întrebat încă o dată dacă PSD ar fi dispus să renunţe la propriile linii roşii şi să sprijine un guvern cu un premier propus de PNL, nu a oferit un răspuns direct.

„Partidul Social democrat a avut o singură linie roşie: un program de guvernare stabil şi un premier care ştie să poarte un dialog real cu toţi partenerii, inclusiv partenerii sociali”, a mai spus Negrescu.