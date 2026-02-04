UDMR anunță că mai există o decizie a Guvernului Bolojan pe care o vrea anulată: ”Iarăși, nu știu de unde a apărut”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, miercuri, că - în afară de majorările de taxe și impozite din 2026 - mai există o decizie a Guvernului Bolojan pe care ar dori-o anulată.

Într-un interviu realizat de jurnalistul Constantin Toma pentru ȘtirileProTV.ro, Hunor spune că - la fel ca și majorarea unor taxe și impozite cu peste 70% - nu știe ”de unde a apărut” măsura referitoare la neplata primei zile de concediu medical. În prezent, în România, prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Până acum, concediul medical începea cu cele 5 zile plătite de angajator, și din a 6 a intră plata de la stat. Acum, autoritățile au mutat în față o zi plătită de stat... iar aceasta de fapt nu se mai plătește. Apoi, pentru următoarele 5, banii vor veni de la angajator și din a 7 a începe decontarea de la stat. Acum, Kelemen Hunor, care conduce un partid aflat la guvernare și care îl susține în Parlament pe premierul Ilie Bolojan, spune că ”pentru oamenii bolnavi prima zi trebuie plătită” și că ”trebuie găsită soluția”. Citește și Ce a răspuns Dominic Fritz, întrebat dacă va accepta să facă parte dintr-un Guvern cu Sorin Grindeanu premier Reporter: Mai aveți, mai doriți și alte modificări asupra pachetelor deja adoptate? Kelemen Hunor: ”Noi am propus această singură chestiune, legat de taxele locale. Sigur, sunt acele proiecte care n-au fost încă adoptate, care sunt în procedura de avizare sau în procedura de transparență. Pachetul economic încă nu a fost pus în procedura transparență, dar singură revenire aici e, și e nevoie.” Reporter: Eliminarea CASS la mame veți susține? Kelemen Hunor: ”În principiu, ar trebui să se întâmple acolo ceva, și cu acea prima zi de concediu medical neplătit, că, iarăși, nu știu de unde a apărut. Sincer, nu vreau să spun, dar pentru oamenii bolnavi prima zi trebuie plătită, prima zi de concediu medical trebuie găsită soluția. Deci astea nu sunt lucruri extraordinar de mari, nu sunt extraordinar de sofisticate, deci pot fi reglate foarte, foarte repede”.

Kelemen Hunor: ”Sunt peste tot proteste. Nemulțumirea se simte” Liderul UDMR spune că a ajuns la aceste decizii - de revenire asupra unor decizii care au fost deja adoptate în Guvernul în care și UDMR are un cuvânt de spus - datorită protestelor care au avut loc în unele localități în ultima perioadă. Peste două mii de persoane au participat, sâmbătă, 31 ianuarie, la Miercurea-Ciuc, la un protest față de creşterea taxelor şi impozitelor locale, eliminarea facilităţilor fiscale şi deciziile politice considerate injuste. De asemenea, Primăria Municipiului Miercurea Ciuc a lansat o petiţie prin care îi solicită premierului Ilie Bolojan modificarea legii, astfel încât autorităţile locale să poată reduce taxele şi impozitele locale din acest an, iar facilităţile pentru persoanele cu handicap să fie alocate din nou. Municipalitatea vrea ca aceste modificări să fie adoptate înainte de votul privind legea bugetului de stat. Reporter: Simțiți presiunea socială asupra Guvernului, dacă nu se corectează anumite măsuri care au deranjat în spațiul public? Kelemen Hunor: ”Vedeți că sunt peste tot proteste. Nemulțumirea se simte. Eu umblu relativ mult în țară și sta de vorbă cu foarte mulți oameni. Pe de o parte, se simte că iraționalul începe să învingă raționalul, ceea ce nu e bine. Se întâmplă să ai momente când e aproape imposibil să discuți rațional cu oameni furioși, ceea ce nu este de dorit într-o societate. Pe de altă parte, și cei care discută rațional ne explică de fiecare dată care sunt necesitățile, nevoile, greutățile în societate. Există această presiune și Guvernul trebuie să fie atent la ce se întâmplă în societate, dincolo de necesitatea de a reduce deficitul bugetar și dincolo de faptul că acest echilibru bugetar și credibilitatea României pentru a finanța deficitul, că fiindcă câțiva ani buni vom avea un deficit din ce în ce mai scăzut, dar trebuie finanțat de undeva acest deficit și trebuie să ai încrederea finanțatorilor. Dincolo de aceste aspecte este important și susținerea, acceptarea, dacă nu e o susținere, măcar acceptarea din partea societății. Că facem un efort și trebuie dată o perspectivă, până când facem? Ce înseamnă acest efort? După ce se termină această perioadă, ce urmează și din acest punct de vedere, dacă există nemulțumiri, de acolo vin, că nu spune nimeni perspectiva, orizontul de așteptare pentru oameni. Domnule, ok, avem 2026, poate avem 2027, nu știu. Trebuie văzut acel proiect prin care se poate ieși în fața oamenilor și se poate explica ce ne așteaptă. Eu cred că o creștere economică prin acest pachet și reducerea cheltuielilor ne-ar ajuta mult mai mult să depășim această perioadă de criză, dar trebuie să ne mișcăm”.

Liderul UDMR: ”Când ai pierdut susținerea populației, ai pierdut guvernarea. Punct” Întrebat ce se va întâmpla cu coaliția din Parlament, care susține actualul Guvern - formată din PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale - Kelemen Hunor a evitat să dea un răspuns direct, privind căderea Executivului condus de Ilie Bolojan. În schimb, el a subliniat faptul că atunci ”când ai pierdut susținerea” populației, automat ”ai pierdut guvernarea”. Reporter: Dacă Executivul nu răspunde afirmativ la cerințele populației, unde se poate ajunge cu această coaliție de guvernare? Kelemen Hunor: ”Când ai pierdut susținerea, ai pierdut guvernarea. Punct. Deci nu trebuie multă speculație. Că se întâmplă mâine, poimâine sau peste un an, chiar n-are importanță. Deci, un guvern, până când are o majoritate și până când există o acceptabilitate și în condiții grele, fiindcă oamenii acceptă greutățile și acceptă dacă se explică rațional și se dă și un orizont de așteptare. Când nu se explică și se pierde susținerea, atunci pierzi guvernarea. Punct. Nu e o mare filozofie”. Reporter: În acest moment se pierde ușor-ușor din susținerea guvernului? Kelemen Hunor: ”Uitați-vă la cifre.” Reporter: Suntem mai aproape de pierderea guvernului acestui guvern, decât de stabilitate? Kelemen Hunor: ”Nu, nu. Deci în acest moment există o coaliție în coaliție, există o susținere pentru acest guvern majoritar în Parlament. Dar dincolo de matematica parlamentară, în acest moment trebuie să vezi ce se întâmplă în societate și aceste lucruri trebuie văzute împreună, fiindcă există o presiune asupra partidelor. Partidele, din acest punct de vedere, reflectă și vor reflecta în continuare starea de spirit din societate.”

Dată publicare: