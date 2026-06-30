Preşedintele are un teren intravilan, din 2007, cu suprafaţa de 7.460 m², pe care l-a cumpărat în Predeal, judeţul Braşov dar nu are o casă.

Şeful statului declară şi un autoturism Citroën, fabricat în 1986, achiziţionat prin contract de vânzare-cumpărare.

La capitolul conturi bancare, Nicuşor Dan are un cont curent, la BCR, deschis în 2007, în care are 37.121,20 RON;

El mai declară trei conturi curente deschise în 2025, din care două la Banca Transilvania, de 1.248.092,24 RON şi 167,28 EUR; şi un cont la Salt Bank în care nu are niciun leu.

Preşedintele prezintă un împrumut acordat lui Gabriel Istrate, în valoare de 20.000 EUR.

De asemenea, şeful statului are datorii la Garanti Bank – 100.000 EUR, scadenţă 2032, o datorie către Dănilă Genţiana – 27.000 EUR, scadenţă 2028 şi o datorie către Dan Claudia – 25.000 EUR, scadenţă 2028.

A publicat lista donatorilor

Preşedintele a publicat şi lista donaţiilor primite pentru susţinerea candidaturii sale la alegerile prezidenţiale din 2025, care se întinde pe zeci de magini.

Cele mai mari donaţii au fost primite de la Florin Talpeş şi Roxana-Măriuca Talpeş – 810.000 RON; Dan-Constantin Ostahie – 810.000 RON; Aurel şi Petronela Iancu – 500.000 RON; un donator persoană fizică, cetăţean român, care a solicitat ca identitatea sa să rămână confidenţială– 485.000 RON, Ana-Maria şi Bogdan-Petru Mihai – 250.000 RON.

Alte sute de donaţii sunt între 3.000 RON şi 25.000 RON.

La capitolul venituri, preşedintele arată că, în ultimul an fiscal, la Primăria Municipiului Bucureşti a încasat o indemnizaţie de Primar General de 127.146 RON, iar la Administraţia Prezidenţială Indemnizaţia de Preşedinte, 93.567 RON.

Preşedintele menţionează şi alocaţiile copiilor, în valoare de 3.504 RON fiecare.