În contextul în care Donald Trump i-a criticat din nou pe europeni și a declarat că nu exclude să reducă din nou numărul de soldați americani din Europa.

Pe de altă parte, România va înființa, alături de alte state membre NATO, Banca pentru apărare, securitate și reziliență, ca să sprijine producția echipamentelor militare.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut miercuri o întâlnire bilaterală cu premierul Canadei, Mark Carney, context în care a spus că ţara de pe continentul nord-american este „unul dintre cei mai de încredere parteneri ai României”.

„Canada este unul dintre cei mai apropiaţi şi de încredere parteneri ai României. Cooperarea noastră în domeniul energiei nucleare este excelentă şi are un potenţial important de dezvoltare. Ne dorim să consolidăm această colaborare şi să valorificăm experienţa României în utilizarea tehnologiei canadiene, inclusiv prin împărtăşirea acestei expertize în regiune. Vom continua să dezvoltăm Parteneriatul consolidat dintre România şi Canada şi să valorificăm pe deplin oportunităţile pe care acesta le oferă, în beneficiul cetăţenilor noştri şi al unei Alianţe transatlantice puternice”, a scris şeful statului pe Facebook.

El a spus că l-a invitat pe Carney la Bucureşti şi, la rândul său, a acceptat invitaţia de a merge în vizită în Canada.

Mark Rutte: „Statele Unite sunt un membru devotat al alianței”

Înaintea deschiderii lucrărilor Consiliului Nord-Atlantic, secretarul general al NATO a dat asigurări în numele lui Donald Trump.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Statele Unite sunt un membru devotat al alianței. Însă există și anumite așteptări, iar acestea sunt ca europenii și canadienii să-și aducă nivelul de investiții în apărare la nivelul americanilor, lucru pe care eu și mulți dintre colegii prezenți azi îl consideră corect.”

Nicușor Dan, președintele României: „„Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitatea, articolul 5, adică apărarea colectivă a întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică.”

Unele țări europene și-au crescut considerabil cheltuielile militare. Lituania e pe primul loc, cu investiții militare în valoare de 5,3% din PIB. Este urmată de Estonia, cu 5,1%, Letonia, cu 4,9%, și Polonia, cu 4,6%. Potrivit raportului NATO, România a cheltuit anul trecut 2,19% din PIB pentru apărare. Statele Unite vor cheltui 3,17% până la finalul anului.

Procesul de reînarmare e facilitat de înființarea unei instituții financiare care va avea un sediu și în România. Țara noastră va înființa, alături de alte 8 state membre NATO, Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență, care va avea rolul să adune finanțare publică și privată pentru a sprijini investițiile în apărare și creșterea capacității industriale a aliaților.

Nicușor Dan, președintele României: „Parte din aceste programe de producție de echipamente este înființarea și nu numai producția de echipamente, dar și introducerea noilor tehnologii, cercetarea și dezvoltarea în domeniul echipamentelor militare pe care industria aliaților le produce. Și parte din proiectele care sunt lansate este această Bancă pentru Apărare, la care noi suntem fondatori.”

Pe de altă parte, Donald Trump și-a început vizita în Turcia cu atacuri la adresa aliaților europeni și reluarea unor amenințări mai vechi.

Donald Trump: „Danemarca nu cheltuiește bani pentru a dezvolta cu adevărat Groenlanda, care este un teritoriu important pentru Statele Unite. Și în continuare ar trebui să fie un teritoriu care ar trebui controlat de Statele Unite, nu de Danemarca. Dar ei nu sunt de acord cu asta, cu toate că noi cheltuim o grămadă de bani ca să ajutăm în problema cu Rusia. Și n-ar trebui să mai cheltuim niciun ban și am putea foarte bine să ne retragem toți soldații din Europa.”

Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei: „Groenlanda, desigur, nu este de vânzare. Sperăm ca toți, inclusiv toți aliații noștri, să respecte dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru al NATO, inclusiv propriul nostru teritoriu.”

Totuși, liderul de la Casa Albă pare că și-a mai schimbat tonul față de Giorgia Meloni, pe care a șicanat-o în repetate rânduri după ce Italia a refuzat să participe militar la operațiunile militare împotriva Iranului.

La summitul de la Ankara a fost invitat și președintele Ucrainei, care a pledat neobosit pentru creșterea livrărilor de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, care îi apără țara de atacurile Rusiei.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Cât privește sprijinul pentru Ucraina, mă aștept ca acesta să continue sub forma unui ajutor eșalonat pe mai mulți ani.”

Mark Rutte a anunțat că Alianța va cumpăra 10 avioane de supraveghere suedeze, Saab GlobalEye, pentru a înlocui actuala flotă îmbătrânită de aeronave AWACS. De asemenea, NATO va achiziționa drone de supraveghere de înaltă altitudine fabricate de gigantul american Northrop Grumman. Și va lansa o flotă de transport aerian strategic formată din aeronave Airbus A400M.

În plus, 12 țări membre au anunțat că participă la un proiect britanic în valoare de 43 de miliarde de euro, în cadrul căruia va fi dezvoltată o nouă rachetă cu rază lungă de acțiune, destinată apărării Europei.