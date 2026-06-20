Președintele României, Nicușor Dan, a oferit, sâmbătă, noi detalii despre incidentul provocat de explozia unei drone ucrainene în portul Constanța, anunțând că autoritățile române au purtat deja primele discuții cu partea ucraineană și că acestea vor continua în perioada următoare.

Șeful statului a precizat că instituțiile implicate în gestionarea situației au convenit asupra unei poziții comune și au pregătit un document care va sta la baza unei noi runde de discuții cu reprezentanții Ucrainei.

Contacte cu partea ucraineană după incident

Întrebat despre evoluțiile legate de drona de la Constanța, președintele a afirmat că au existat deja contacte între autoritățile celor două state și că dialogul va continua.

„Pe drona maritimă de la Constanța. S-au întâmplat mai multe lucruri. În primul rând că am avut câteva contacte cu partea ucraineană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, instituțiile române implicate au analizat situația și au ajuns la o abordare comună în perspectiva noilor discuții.

„Am avut un punct de vedere comun al tuturor instituțiilor implicate, care au sintetizat un material comun pentru discuția de săptămâna viitoare cu partea ucraineană pe segmentul militar”, a spus președintele.

Astfel, autoritățile încearcă să clarifice circumstanțele incidentului și să coordoneze, împreună cu partea ucraineană, aspectele care țin de cooperarea dintre cele două state în domeniul militar.

Plan de patrulare pentru creșterea securității

Nicușor Dan a anunțat și măsuri suplimentare privind securitatea, despre care afirmă că erau deja în pregătire, făcând trimitere la un anunț anterior. El a explicat că instituțiile responsabile din subordinea Ministerului Apărării și a Ministerului Afacerilor Interne au elaborat un plan destinat prevenirii unor situații similare și consolidării siguranței.

„Și așa cum anunțam acum două săptămâni, când ne-am văzut, instituțiile noastre și cele care țin de Ministerul Apărării și cele care țin de Ministerul de Interne au făcut un plan de patrulare, care să asigure securitatea, în special în sezonul estival care începe”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului nu a oferit detalii suplimentare despre modul concret în care va funcționa acest plan de patrulare.

Ancheta este în desfășurare

În ceea ce privește investigațiile legate de incidentul din Constanța, președintele a transmis că cercetările nu s-au încheiat. Nicușor Dan a precizat că ancheta penală este în curs și că autoritățile vor reveni cu informații suplimentare după continuarea dialogului cu partea ucraineană.

„Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța”, a spus președintele.

El a adăugat că publicul ar putea primi mai multe explicații într-un interval relativ scurt.

„Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucraineană o să venim cu mult mai multe informații, probabil că într-un interval de o săptămână, două”, a mai spus Nicușor Dan.

O dronă marină a explodat în 5 iunie în Portul Constanţa. Nu s-au înregistrat victime. MApN a transmis că drona s-a autodetonat şi că nu face parte din dotarea Armatei României, ci era de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran-2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.