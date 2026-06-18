Așadar, în timpul unei intervenții la TVR Info, Traian Băsescu a spus că România ar trebui să facă un protest diplomatic „de cea mai puternică categorie”.

„Deci, dacă celelalte au fost cum au fost, povestea cu drona a fost catastrofală. Eu – sigur un comandor de marină care știe ce vorbește – eu am intrat pe lângă acest dig de sute de ori și am operat nava în acele dane, când eram comandant de navă. Acolo nu se poate intra decât dirijat. Deci acea dronă a fost dirijată. Norocul fantastic a fost în capul la Dana 68, – pentru că danele petroliere sunt de la 72 până la 78 – la Dana 78, unde este firma de depoluare, se află și sistemele de protecție. Dacă un petrolier, în timp ce operează, are un accident, alea sunt șalupe, le trag imediat și izolează să n-ajungă țiței în tot portul sau petrolul sau ce-o fi. Norocul a fost că acea dronă s-a lovit de acest sistem de protecție și s-a rupt elicea. Ea n-a mai putut înainta, ea s-a oprit acolo”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu: „După ce se termină războiul, vom avea o problemă cu ei”

Fostul președinte a afirmat că drona a fost dirijată în zona danelor: „Ne putem imagina cu ușurință ce s-ar fi întâmplat dacă n-aveam norocul accidentului. O catastrofă. Dar faptul că n-am reacționat să-i bușim pe ucraineni e o rușine. Este o rușine. Nu au nicio justificare, poate să fie și mama războiului. Acea dronă putea să arunce în aer și rezervoarele de petrol, dacă își vedea drumul. Întrebarea mea este cine a dirijat-o. Pentru că a fost dirijată și povestea că au preluat-o rușii nu ține”.

Mai mult, el mai de părere că după un astfel de incident ar fi trebuit făcut un protest diplomatic și că nu a fost făcut până acum „din lipsă de profesionalism”.

„În primul rând trebuia un protest diplomatic de cea mai puternică categorie. Povestea că o să le cerem explicații nu ține. Mâine or să reușească să o bage în Portul Constanța. Iar ucrainenii, trebuie să îi ajutăm. Sunt vecinii noștri, sunt scut pentru noi, dar trebuie să știm că, după ce se termină războiul, vom avea o problemă cu ei. Trebuie făcut acest protest să rămână în documentele bilaterale ca unul din elementele de mare risc pe care Ucraina le-a furnizat României”, a adăugat Băsescu.