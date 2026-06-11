România dorește ca dronele navale ucrainene să se autodistrugă în apropierea apelor sale teritoriale, în urma unui incident petrecut pe 5 iunie, când o dronă ucraineană, care ar fi fost perturbată de războiul electronic rus, și-a pierdut controlul și a explodat în apropierea Constanței. Kievul a confirmat că drona a fost bruiată. Cazul a declanșat o anchetă și a amplificat îngrijorările NATO cu privire la securitatea frontierelor, scrie Kyiv Post.

România dorește ca dronele navale ucrainene să fie programate să se autodistrugă automat în cazul în care se apropie de apele sale teritoriale din Marea Neagră, în urma unui incident recent în care o navă fără pilot rătăcită a explodat în apropierea coastelor sale.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat joi, într-un interviu la TVR Info, că intenționează să abordeze această problemă cu Kievul, argumentând că dronele ucrainene care operează în Marea Neagră ar trebui să includă măsuri de siguranță care să le împiedice să intre în apele teritoriale române în cazul pierderii controlului.

El a sugerat ca dronele să fie programate să se autodistrugă la aproximativ 12 mile marine de coastele României în cazul pierderii contactului.

„Dacă se întâmplă să le pierzi în Marea Neagră, atunci când se apropie de apele teritoriale românești la o distanță de 12 mile marine, operatorul care controlează drona ar trebui să o programeze pentru autodistrugere automată”, a spus Miruță.

Propunerea vine la câteva zile după ce o dronă navală ucraineană a explodat în Portul Constanța, de la Marea Neagră, pe 5 iunie, declanșând o reacție de securitate și o anchetă oficială.

Kievul a declarat ulterior că nava a fost deviată de la cursul său de războiul electronic rus în timpul unei misiuni în Marea Neagră, pierzând controlul înainte de a deriva spre apele românești.

Incidentul a sporit sensibilitatea în materie de securitate în România, stat membru al NATO, care se învecinează cu Ucraina și împărtășește o coastă la Marea Neagră din ce în ce mai afectată de repercusiunile războiului.