Președintele Nicușor Dan: ”Interesul egoist al României este să ajute Ucraina, pentru ca România să nu fie vecină cu Rusia”

11-09-2025 | 10:13
Nicusor Dan și Volodimir Zelenski

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri seara, la postul public de televiziune, că România are un interes, ”egoist chiar”, ca să ajute Ucraina, ”pentru ca Ucraina să nu cedeze şi pentru ca România să nu fie vecină cu Rusia”.

Cristian Matei

El a explicat faptul că alte state sprijină Ucraina tocmai pentru ca, după decenii de pace, eventualii agresori să fie descurajaţi.

”Pun întrebarea de ce ajută Canada Ucraina? De ce ajută Belgia Ucraina? Pentru că oamenii ăştia, chiar dacă, spre deosebire de România, în cazul în care, Doamne fereşte, Ucraina cedează, vom fi vecini cu Rusia, înţeleg că am avut, după Al Doilea Război Mondial, înţeleg că am avut o perioadă de pace şi prosperitate care a fost garantată de o ordine internaţională. Şi că această ordine internaţională a fost ruptă şi dacă rezultatul acestei acţiuni este că îl premiez pe agresor, alţii vor încerca să facă acelaşi lucru peste 2 ani, peste 5 ani, peste 10 ani. Şi ăsta este cadrul general. Iar România trebuie să aibă aliaţi şi să se comporte aşa cum aliaţii săi se comportă. Este aberant să te aştepţi că tu nu faci nimic, orice fapt de viaţă, tu nu faci nimic şi beneficiezi şi de securitate şi de prosperitate fără ca tu să faci nimic”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

El a spus că interesul României este ca Rusia să nu îi fie vecin.

”Deci interesul, cum să zic, egoist chiar, al României este să ajute Ucraina, pentru ca Ucraina să nu cedeze şi pentru ca România să nu fie vecină cu Rusia. Asta este foarte, foarte, foarte simplu. Şi cred că oricine are puţină raţiune înţelege asta”, a adăugat preşedintele.

Sursa: News.ro

