Sâmbătă, în contextul publicării raportului Agenţiei Fitch, preşedintele a menţionat că "în ciuda zgomotului politic, România funcţionează", potrivit Agerpres.

"Parlamentul a trecut mai multe legi care erau jaloane în PNRR şi o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. Printre ele, Codul urbanismului, o lege importantă, care este în dezbatere încă din 2019. Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din Bucureşti din 2024, aşa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară şi în Legea bugetului pe 2026", a afirmat şeful statului, sâmbătă, într-un mesaj video transmis de Administraţia Prezidenţială.

Nicuşor Dan a menţionat că au mai rămas trei jaloane din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

"Două dintre ele, Legea ANI şi Legea biodiversităţii, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două Camere ale Parlamentului au fost deja convocate", a precizat şeful statului.

De altfel, o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului este programată să se desfăşoare în săptămâna 3 - 6 august.

Legi jaloane în PNRR, pe ordinea de zi a Parlamentului

Senatul a fost convocat într-o nouă sesiune extraordinară pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Conservarea Biodiversităţii, jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cu o valoare de aproximativ un miliard de euro.

Potrivit site-ului Senatului, luni şi joi sunt programate lucrări în comisiile permanente, pentru ca marţi şi miercuri senatorii să se reunească în şedinţe de plen.

La Camera Deputaţilor, luni şi miercuri sunt şedinţe de plen cu vot final, iar marţi şi joi - lucrări în comisii.

Pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor se vor afla propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii şi iniţiative legislative adoptate de Senat, în calitate de primă cameră sesizată.