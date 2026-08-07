Furtuna aduce vânturi puternice, ploi torențiale și valuri înalte, iar autoritățile avertizează asupra riscului de inundații și alunecări de teren, scrie Agerpres, care citează Reuters.

Taifunul de categoria 1, însoţit de vânturi maxime susţinute de 144 km/h şi rafale de până la 198 km/h, se apropia de un lanţ de insule situat între regiunea Kyushu şi prefectura Okinawa, a anunţat Agenţia Japoneză de Meteorologie (JMA).

Autorităţile au emis vineri ordine de evacuare pentru aproape 260.000 de locuitori din prefecturile Kagoshima şi Okinawa, iar Toyota a suspendat activitatea la nouă fabrici.

Taifunul Dolphin ar urma să-şi menţină intensitatea în timpul apropierii de prefectura Okinawa, existând riscul ca vântul puternic să provoace avarii sau prăbuşirea unor structuri, au avertizat autorităţile.

Risc major de inundații și alunecări de teren

Totodată, există riscul să se formeze o "bandă liniară de ploaie", o zonă îngustă de precipitaţii intense şi furtuni, care ar putea provoca inundaţii, a precizat JMA.

Furtuna urma să afecteze, de asemenea, o mare parte din extremitatea sudică a insulei principale Kyushu, inclusiv prefectura Kumamoto, încă afectată de urmările cutremurului cu magnitudinea 7,1 de săptămâna trecută. Aproximativ 6.700 de locuitori din Kumamoto se află în continuare în centre de evacuare, după ce multe case s-au prăbuşit.

De asemenea, conform agenţiei de presă Kyodo, JMA a avertizat asupra riscului de alunecări de teren, întrucât solul continuă să fie instabil în urma cutremurului.

În plus, JMA a avertizat asupra riscului de insolaţie, temperaturile urmând să atingă în unele zone 36 de grade Celsius.