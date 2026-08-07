Evenimentul a avut loc în 2023, la Villa di Geggiano din Castelnuovo Berardenga, în zona rurală din Siena. Cuplul apelase la o agenție specializată pentru organizarea nunții, însă lucrurile au decurs cu totul altfel decât fusese planificat.

Tribunalul din Siena a decis că soții trebuie să fie despăgubiți de agenția responsabilă pentru organizarea petrecerii de nuntă, care, în realitate, nu a mai avut loc, potrivit Corriere, citează FanPage.

Proprietarul domeniului: „A fost un dezastru”

„Găzduim multe nunți, dar aceasta ni s-a părut ciudată încă de la început. Am avertizat-o pe mireasă, spunându-i: «O să iasă rău»”, și-a amintit Andrea Boscu, proprietarul domeniului, care se afla acolo în ziua respectivă. Problemele au început imediat.

„De obicei, o firmă vine să instaleze bucătăria pentru bufet în jurul prânzului, dar ei nu au ajuns decât la ora 19:00, întrerupând aperitivul, care consta doar în câteva felii de prosciutto. A fost un dezastru.”

Mâncarea era puțină, iar vinul s-a terminat în mai puțin de o oră. Haosul a fost total, însă problemele nu s-au oprit aici. Momentul-cheie al petrecerii nu a mai avut loc: tortul nu a putut fi tăiat pentru că nu exista tort.

„Practic, nu a existat niciun tort”, și-a amintit cu amărăciune Boscu. „A fost o tensiune extrem de mare, atât în general, cât și între agenție și părinții mirilor.”

Cea mai frumoasă zi a fost astfel compromisă de o organizare pe care judecătorul a considerat-o neprofesionistă, din cauza unor încălcări grave ale obligațiilor asumate.

Despăgubiri de 30.000 de euro pentru miri

Pentru faptul că petrecerea de nuntă nu a mai avut loc, cuplului i-au fost acordate despăgubiri de 30.000 de euro. Tribunalul din Siena a recunoscut că petrecerea de nuntă nu reprezintă doar un interes financiar pentru cuplu, ci și un moment fundamental în viața lor afectivă, care trebuie împărtășit cu prietenii și familia.

Tocmai datorită importanței acestui moment simbolic, la doar câteva zile după evenimentul dezastruos, cuplul a repetat ceremonia și, în ciuda timpului scurt avut la dispoziție pentru organizare, s-a confruntat cu mult mai puține neplăceri.

Din acest motiv și ținând cont de mărturiile strânse despre acea seară, instanța a dispus acordarea despăgubirilor pentru proaspeții căsătoriți.