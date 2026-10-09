Luca Niculescu a comentat situaţia companiei Dacia, unul dintre giganţii industriei româneşti, care în ultima perioadă se confruntă cu dificultăţi pe fondul scăderii comenzilor.

"Este o situaţie complexă acolo, dar voi face tot ce ţine de mine, pentru că Dacia este una dintre emblemele economiei române. Reprezintă, nu ştiu, doi, trei, patru la sută, din Produsul Intern Brut, vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu îşi poate permite să piardă Dacia. Şi tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică", a afirmat Luca Niculescu, vineri seară, la Digi 24, citat de news.ro.

Premierul desemnat admite că nu va fi simplu de rezolvat situaţia companiei Dacia.

"Vi se pare că este ceva simplu în aceste zile?", a adăugat el.

Dacia a anunțat un nou val de plecări voluntare, în contextul problemelor din industria auto și a noii strategii a Renault. În jur de 160 angajați de la uzina de la Mioveni sunt vizați, după cum au declarat surse pentru stirileprotv.ro.

Programul a început pe 5 octombrie 2026 și este destinat angajaților care doresc să înceteze prin acordul părților contractul individual de muncă.

Conducerea Dacia le-a transmis angajaților că că programul are caracter voluntar, a declarat pentru Știrile ProTV un participant la procesul de plecări voluntare.

Informațiile despre programul de reducere a numărului de angajați vin și în contextul în care uzina de la Mioveni își va întrerupe temporar activitatea în zilele de 9 și 12 octombrie 2026, potrivit unei informări transmise angajaților pe care a consultat-o stirileprotv.ro.