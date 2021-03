Premierul Cîțu: Să introduci taxe în această perioadă este sinucigaș, îți omori economia

Premierul Florin Cîțu a ținut să precizeze, sâmbătă, faptul că Guvernul PNL-USR-PLUS și UDMR nu va introduce taxe noi anul acesta, într-o perioadă marcată de pandemia de Covid-19.

Aflat în Vrancea, la o dezbatere organizată de Consiliul Judeţean pe tema bugetului din acest an, șeful Guvernului a afirmat că o eventuală măsură de introducere a unor taxe noi în această perioadă dificilă din punct de vedere econmomic ar fi una ... sinucigașă.

În opinia sa, cea mai bună metodă de a aduna bani mai mulți la buget este colectarea mai eficientă a taxelor actuale, cu ajutorul digitalizării.

”Toți se întreabă și am și văzut în spațiul public, se reîncălzește o ciorbă mai veche, asta cu taxele. Nu, nu introducem taxe. Să introduci taxe într-o perioadă în care pi-ul potențial sau dinamica economiei este sub potențial, este sinucigaș, îți omori economia, să crești taxele pe care le ai. Nu. România are resurse de a reveni în economie, trebuie doar o colectare mai bună. Și acest lucru se face, nu cred că doar să schimbi un om sau să schimbi doi oameni, vei face o colectare mai bună. Digitalizarea este singura soluție pe care am observat-o în ultimii 20 de ani, 30 de ani în Uniunea Europeană, care a crescut colectarea impozitelor permanent.” - a spus Cîțu.

Recent, liderul PNL, Ludovic Orban, a transmis că România va trebui să se încadreze în 2021 într-un deficit bugetar de 7%, acest lucru presupunând "extrem de multă moderaţie" în privinţa generării de noi cheltuieli pentru buget şi o creştere economică rapidă.

El a explicat că un deficit mare înseamnă resurse mai mici pentru cetăţenii români prin intermediul bugetelor şi o mare parte din datorii, până la urmă, o să fie plătite din taxe şi impozite.