Reacția ICCJ după ce bugetul pe 2026 i-a fost redus în Parlament. Lia Savonea ia în calcul sesizarea CCR

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) reacționează dur după ce bugetul său a fost redus de la 4,9 miliarde de lei la 3,1 miliarde pentru a finanța pachetul de solidaritate. Judecătorii amenință cu acțiuni în instanță și chiar la CCR.

Instanța supremă acuză Executivul de o practică „constantă și sistematică” de restrângere a drepturilor judecătorilor și de ignorare a obligațiilor legale. Reprezentanții ICCJ spun că intervențiile Guvernului, de la modificările privind pensiile speciale până la refuzul de a executa integral și la timp hotărârile definitive, ridică „serioase semne de întrebare” privind respectarea statului de drept.

„Executarea hotărârilor judecătorești nu este opțională. Nu poate fi amânată, reinterpretată sau aplicată discreționar”, transmite instanța supremă, criticând în special mecanismele de reeșalonare unilaterală prin care statul își amână propriile obligații.

Potrivit ICCJ, această practică afectează direct dreptul de proprietate, întrucât sumele stabilite prin decizii definitive reprezintă „creanțe certe”, protejate ca bunuri. Amânarea repetată a plăților, pe perioade extinse, subminează securitatea juridică și încrederea în justiție.

Instanța avertizează că nu poate accepta ca hotărârile judecătorești să fie tratate ca „simple opțiuni”, subliniind că respectarea acestora este o obligație constituțională și internațională a statului român.

În aceste condiții, ICCJ solicită încetarea imediată a practicilor de reeșalonare unilaterală și avertizează că, în lipsa unor măsuri conforme cu legea, va recurge la toate demersurile legale, inclusiv acționarea Guvernului în instanță pentru a-l obliga să asigure fondurile necesare.

Președinta ICCJ, Lia Savonea, a declarat pentru Știrile ProTV că ia în calcul sesizarea Curții Constituționale în legătură cu legea bugetului.

Bugetul ICCJ, sacrificat pentru pachetul social

Mesajul vine în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare privind bugetul pe 2026. După patru zile de negocieri, forma finală urmează să fie votată vineri în plen, însă alocările pentru sistemul judiciar au fost revizuite semnificativ.

Deși inițial bugetul Înaltei Curți fusese majorat cu 50% față de anul trecut, acesta a fost ulterior redus de la 4,9 miliarde de lei la 3,1 miliarde. Reducerea include atât suma suplimentară de 1,1 miliarde de lei redirecționată pentru majorarea ajutoarelor, cât și alte 770 de milioane de lei transferate către bugetele locale.

În finalul poziției oficiale, instanța supremă transmite un avertisment fără echivoc: „Statul de drept nu este negociabil. Hotărârile judecătorești nu sunt facultative. Guvernul nu poate evita la nesfârșit executarea acestora, pentru că legea nu este opțională.”