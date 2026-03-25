Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nu a fost simplu să-l convingă pe premierul Ilie Bolojan să accepte includerea în bugetul pe 2026 a pachetului de măsuri de solidaritate, iar până când nu a ameninţat cu blocarea lucrărilor în Parlament, şeful Guvernului nu a acceptat măsurile.

Grindeanu a fost întrebat dacă există un orizont de timp pentru luarea măsurilor privind creşterea preţurilor la combustibili.

"Decizia e la Executiv, la prim-ministru, la ministrul de Finanţe, la ministrul Energiei. Lucrurile trebuie să meargă într-o direcţie decizională. Mai mult decât a soma public, aşa cum am făcut săptămâna trecută după buget, vă rog să vedeţi declaraţiile pe care le-am dat şi am somat public să se ia o decizie, să se intre pe soluţii concrete, n-am ce să fac. Noi încercăm să fim proactivi, să venim cu soluţii, să încercăm să forţăm soluţii, aşa cum am făcut săptămâna trecută. Să ştiţi că n-a fost simplu să-l convingem pe prim-ministru, şi spun exact, prim-ministru, nu USR, nu PNL şi nu altcineva, să accepte includerea în buget a acelui pachet de solidaritate. Până nu am ameninţat cu blocarea lucrărilor în Parlament, n-a acceptat acest lucru", a afirmat preşedintele PSD.

Grindeanu spune că PSD e dispus să-și asume rolul de principală forță a Opoziției

Acesta a fost întrebat, de asemenea, dacă PSD e pregătit să îşi asume rolul de principală forţă de Opoziţie în măsura în care negocierile dintre PNL şi AUR se dovedesc a fi de succes.

"Evident! Există majoritate şi fără PSD. Am văzut bezelele pe care le-a trimis şi prim-ministrul şi un anumit lider marcant, unii nu, alţii da, de la PNL către AUR. E treaba lor, noi nu decidem pentru PNL, noi nu decidem pentru USR, decidem pentru noi şi pentru drumul pe care îl apucă PSD. Am spus ceea ce excludem din start, văd că alţii nu o fac, e treaba lor", a răspuns Sorin Grindeanu.