”După criza bugetară creată în anii trecuţi, România riscă să fie împinsă spre o nouă criză politică. Partidul Naţional Liberal avertizează PSD să nu transforme dezbaterea bugetului într-un exerciţiu politic şi să respecte regulile stabilite în cadrul coaliţiei de guvernare. România nu îşi mai permite jocuri politice făcute pe banii publici”, transmite PNL într-un comunicat oficial.

Potrivit liberalilor, ”România a încheiat anul 2024 cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din ultimii ani”.

”Consecinţele sunt astăzi evidente: presiune majoră asupra bugetului de stat, costuri mai mari de finanţare şi o nevoie urgentă de disciplină fiscală. Bugetul pentru anul 2026 este construit pe baze realiste şi respectă ţinta de deficit de 6,2% din PIB – pragul care menţine România pe o traiectorie credibilă în faţa pieţelor financiare şi a partenerilor europeni. În condiţiile în care înregistrăm perturbaţii majore pe pieţele combustibililor şi pe cele financiare ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce poate genera creşterea inflaţiei şi reducerea creşterii economice, prudenţa şi responsabilitatea ar trebui să ne ghideze pe toţi”, arată PNL.

Totodată, PNL atrage atenţia că amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliţiei şi asumate de Guvernul susţinut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament.

”Acordul politic al coaliţiei este explicit. Articolul 19 prevede clar: „Nicio iniţiativă sau vot care presupune creşteri de cheltuieli bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii Coaliţiei. Acest angajament rămâne în vigoare şi trebuie respectat. Orice altă atitudine situează PSD în afara acordului politic”, subliniază PNL.

PNL mai afirmă că, de asemenea, orice tentativă de a modifica substanţial bugetul prin combinaţii sau înţelegeri parlamentare conjuncturale va avea efecte concrete şi imediate: creşterea datoriei publice, dobânzi mai mari la împrumuturile statului şi deteriorarea credibilităţii României în faţa instituţiilor financiare internaţionale.

”România nu îşi poate permite ca bugetul public să fie folosit ca instrument pentru eventuale câştiguri politice. Situaţia fiscală cere acţiuni concrete de responsabilitate fiscală, nu doar declaraţii fără acoperire. Când, vara trecută, situaţia bugetară a devenit critică şi era nevoie de asumare politică pentru corectarea deficitului, Ilie Bolojan a fost liderul politic care şi-a asumat conducerea guvernului într-un context extrem de dificil”, spune PNL.

Potrivit liberalilor, ”Guvernul Bolojan a luat măsuri de reformă şi corecţii bugetare curajoase, necesare pentru stabilizarea şi relansarea economiei României”.

”În aceste condiţii, eventuala tentativă de a schimba proiectul de buget prin amendamente nesustenabile va destabiliza situaţia politică şi va genera o criză de care România nu are nevoie. PNL va susţine un buget realist, responsabil şi orientat către stabilitatea economică a României. Interesul României trebuie să fie mai important decât orice calcul politic de moment”, arată PNL în comunicat.

Conducerea PSD s-a reunit, duminică, de la ora 16.00, în Consiliul Politic Naţional (CPN), pentru a stabili strategia din Parlament, la votul pentru bugetul de stat pe 2026, care va avea loc joi.

Social-democraţii sunt nemulţumiţi pentru că în proiectul de buget adoptat de Guvern nu au fost introduse toate măsurile solicitate de ei în pachetul de solidaritate şi au anunţat că vor corecta acest lucru, prin amendamente, în Parlament.