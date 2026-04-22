Neagu a fost membru al Partidului Național Liberal timp de 18 ani, între anii 1990 și 2008, după care a fost membru al Partidului Social Democrat timp de alți 18 ani, din 2008 până în 2026.

Acum, Neagu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău, și-a ”adus aminte” de rădăcinile sale liberale și se întoarce în PNL.

Decizia vine într-un moment de tensiune politică, pe fondul inițiativei PSD de a demite guvernul condus de premierul Ilie Bolojan.

Într-un interviu acordat jurnalistului Constantin Toma pentru Știrile Pro TV, deputatul a explicat, pe larg, de ce a ales să rupă rândurile și de ce crede că direcția în care merge PSD-ul este greșită.

De ce a plecat: dezacord față de demiterea lui Bolojan

Motivul principal invocat de Neagu: nu a fost și nu este de acord cu decizia PSD privind demiterea premierului Ilie Bolojan. În opinia sa, o astfel de mișcare este profund nepotrivită în contextul actual, atât intern, cât și internațional.

„Nu am fost și nu sunt de acord cu acțiunile pe care le-a făcut Partidul Social Democrat referitor, simplu, la demiterea premierului Bolojan. Din ce motive? Iarăși, cred că orice om care gândește normal sau care se gândește nu numai la prezent și la viitor, nu cred că era un moment prielnic să facă asemenea acțiuni", a declarat Neagu.

Deputatul pune în context și situația geopolitică, invocând războiul de la granița României ca argument suplimentar pentru care o criză politică internă este cu atât mai dăunătoare în acest moment.

„Ce se întâmplă la nivel internațional, vezi problemele din colo, războiul de la graniță, în afară de asta, plus problemele care le aveam la nivel național. Deci ăsta a fost motivul. Și pentru asta m-am hotărât să-l susțin în continuare pe premierul Bolojan", a adăugat el.

Ce i-au răspuns colegii din PSD

Înainte de a lua decizia finală, Neagu spune că a încercat să poarte un dialog cu conducerea organizației județene Buzău și cu colegi parlamentari. A cerut o explicație clară despre ce urmează după demiterea guvernului. Nu a primit-o.

„Eu am vrut un singur lucru. Ok, facem lucrul ăsta, dar vreau să înțeleg pasul următor, ce se va întâmpla în afară de haos? Nu am primit o explicație care să mă satisfacă și mi-am dat seama că eu, în persoană, gândesc altfel", a spus deputatul.

„Partidul Social Democrat este pe un drum fără întoarcere"

În opinia sa, direcția politică pe care merge acum PSD este greșită. „E o părere personală. Sigur că da. Și orice părere personală este subiectivă. Da, eu am mai declarat așa, plastic, cred că este pe un drum fără întoarcere", a afirmat el.

Întrebat dacă PSD mai poate recupera electoral, Neagu își menține poziția critică: „Un guvern, un partid nu face lucruri doar pentru cei care vin să voteze acel partid, trebuie să facă lucruri bune pentru toți cetățenii țării. Eu cred că în acest moment Partidul Social Democrat nu numai că a greșit, dar practic nu era nici momentul, nici modalitatea în care s-a acționat, nu a fost corect."

Ce crede despre Sorin Grindeanu

Întrebat să îl caracterizeze pe Sorin Grindeanu în calitate de lider de partid, Neagu evită să aplice o ”ștampilă”, dar lasă să se înțeleagă faptul că nu are convingerea că acesta conduce PSD-ul în direcția corectă.

„Ca lider de partid, da, este un lider care încearcă. E părerea domniei sale și a celor care sunt în conducerea partidului, să facă ca Partidul Social Democrat să spele oarecum anumite lucruri și să-și recâștige electoratul. Dar, eu – e o părere personală și, mă repet, este absolut subiectivă, ca orice părere personală – nu cred că s-a ales calea cea bună", a declarat deputatul.

„M-a făcut să mă întorc acasă"

Neagu are un trecut liberal: înainte de a intra în PSD, a fost timp de 18 ani membru al Partidului Național Liberal. Trecerea la PNL nu este, în viziunea sa, o schimbare de principii, ci mai degrabă o revenire la origini, facilitată, ironic, chiar de comportamentul recent al PSD.

„Nu ascund faptul că 18 ani am fost membru al Partidului Național și, vedeți, ca la divinitate, că toți suntem după sărbătorile pascale, după alți 18 ani, Partidul Social Democrat, pentru asta chiar le mulțumesc cu ghilimelele de rigoare, m-a făcut să mă întorc acasă", a spus el, cu o notă de ironie.

Întrebat dacă i s-a făcut o ofertă de către PNL sau cine a făcut primul pas, Neagu susține că nu a fost vorba de funcții sau negocieri. „Nu mă interesează funcții, nu mă interesa în momentul acesta. Mă interesează ca țara să meargă înainte, să reușim să ieșim din marasmul ăsta. Deci practic ne-am regăsit, nu ne-am căutat, ca să zic așa", spune el.

Vor urma și alți parlamentari PSD?

Întrebat dacă și alți colegi ai lui Neagu din PSD ar putea face același pas, deputatul nu exclude varianta, dar nu își asumă rolul de a-i convinge pe ceilalți.

„Nu sunt scouter ca în lumea sportului, dar colegii mei au conștiința lor. Eu cred că sunt și alți parlamentari sau membri de partid care gândesc altfel decât ce se întâmplă acum referitor la Partidul Social Democrat. Dar știți, unii se protejează, alții au mai puțin curaj și așa mai departe", a spus Neagu.

El sugerează că teama de consecințe interne – în special mecanismul prin care liderul de partid controlează listele electorale – îi împiedică pe unii parlamentari să acționeze conform convingerilor lor.

„Haideți să nu ne ascundem după degete, că degetele sunt prea mici. La un moment dat tot o să ne vedem. Sunt parlamentari sau demnitari care vor să-și protejeze locurile și așa mai departe. Că știți legea partidului, președintele de partid semnează liste...", a adăugat el.