Obligațiunile, denumite VISTA36E, fac parte dintr-un Program extins de emisiune pe Termen Mediu (MTN Program), cu o valoare nominală maximă de 100 de milioane de euro, care permite băncii să emită în mai multe tranșe.

Caracteristicile emisiunii de obligațiuni

- Volum: 170 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 100.000 de euro fiecare

- Dobândă: variabilă, calculată ca EURIBOR 3M + 3%, cu plata trimestrială a cuponului

- Maturitate: 18 martie 2036

- Tip: obligațiuni corporative, neconvertibile și negarantate

- Subscriere: trei investitori profesionali

- Destinația fondurilor: finanțarea activității generale a băncii

„Urăm bun venit Vista Bank la Bursa de Valori București. Debutul băncii prin Programul de Obligațiuni MTN demonstrează încredere în mecanismele pieței de capital și reconfirmă rolul Bursei ca motor de finanțare pentru companiile din România", a declarat Remus Vulpescu, CEO BVB.

Georgios Athanasopoulos, CEO Vista Bank, a subliniat că „listarea primei noastre emisiuni de obligațiuni marchează un moment important în dezvoltarea Vista Bank și confirmă strategia noastră de diversificare și optimizare a structurii de capital". El a mulțumit investitorilor pentru încredere și Bursei pentru cooperare.”

Date financiare

Vista Bank deține active totale de peste 2 miliarde de euro, credite de 1,1 miliarde de euro și depozite de 1,8 miliarde de euro, conform datelor preliminare la final de 2025. Banca operează o rețea de 35 de sucursale și 5 centre de afaceri. În ultimii ani, Vista Bank a derulat o strategie de creștere accelerată, inclusiv prin achiziția Crédit Agricole Bank România în 2022 și a Alpha Leasing Romania și Alpha Insurance Brokerage în 2025. La începutul anului 2026, banca a semnat un acord pentru achiziția Investimental, tranzacție estimată pentru al doilea trimestru al acestui an, condiționată de aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară.