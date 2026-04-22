CNAIR informează utilizatorii reţelei rutiere naţionale că în data de 22.04.2026, în intervalul orar 2:30 – 7:30, sistemul informatic de emitere a rovinietei şi a peajului nu a funcţionat din cauza unor fluctuaţii mari de tensiune ale reţelei de alimentare cu energie electrică.

Această situaţie a afectat toate platformele prin care puteau fi achiziţionate rovinieta şi peajul: sms, platforme online, benzinării.

Echipele tehnice ale CNAIR au remediat între timp problemele şi au repus in funcţiune sistemul informatic de emitere a rovinietei şi peajului.

Cei care nu au putut achiziţiona rovinieta sau peajul în acest interval (2.30 -7.30), pot evita sancţiunile achiziţionând rovinieta până miercuri, la ora 23:59. În cazul peajului - tariful de tranzitare a podurilor dunărene - acesta poate fi achitat până cel mai târziu joi, la ora 23:59.