Ucraina a „primit” o cerere în acest sens de la gigantul petrolier ungar MOL, furnizorul celor două ţări, iar tranzitul urmează să fie reluat „în câteva ore”, a anunţat acest ofivial sub protecţia anonimatului.

O reluare a operaţiunilor acestui oleoduct urmează să pună capăt unei încleştări îndelungate cu Budapesta şi să permită, în schimb, o deblocare a unui împrumut al Uniunii Europene (UE) în valoare de 90 de miliarde de euro, crucial pentru Ucraina.

Conducta Drujba nu mai funcţionează după ce un tronson situat în vestul Ucrainei a fost avariat într-un atac rus, în ianuarie.

Premierul ungar în exerciţiu Viktor Orban, înfrânt zdrobitor în alegerile legislative de la 12 aprilie, acuza Kievul de tărăgănarea reparaţiilor şi a blocat, ca represalii, împrumutul european destinat Ucrainei.

Slovacia, puternic dependentă de petrolul rusesc, ameninţa, la rândul său, să împiedice adoptarea viitoare serii de sancţiuni impuse Rusia din cauza invaziei Ucainei.

„Ne-am îndeplinit toate angajamentele” prin repararea acestei infrastructuri, le-a declarat unor jurnalişti, inclusiv de la AFP, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga.

El a făcut aceste declaraţii marţi, care s-au aflat sub embargo până miercuri.

„Cred că principalul obstacol (n.r. în calea împrumutului UE) creat în mod artificial - obstacolul ungar - a fost ridicat. Acum, trebuie să înaintăm împreună pentru ca Ucraina să poată primi împrumutul”, a adăugat el.

Uniunea Europeană (UE) speră la o deblocare a împrumutului destinat Kievului miercuri, la o reuniune, la Bruxelles, a ambasadorilor statelor membre UE, printr-o ridicare aşteptată a vetoului ungar.

Acest ajutor european urmează să permită Ucrainei să-şi finanşeze apărarea împotriva armatei ruse şi să asigure cheltuielile statului ucrainean în perioada 2026-2027.