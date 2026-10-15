Compania, care îi are asociați pe președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și pe fratele acestuia, este vizată de o anchetă a DNA. Deocamdată, sunt urmărite penal doar faptele.

DNA investighează Global Defense Logistics din Constanța, la care sunt asociați, pe lângă un turc și un grec, frațîi Gabriel și Mihai Darban. Gabriel Daraban este administrator unic al firmei, deși în paralel este și directorul comercial al unei companii de stat, iar Mihai Daraban este președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.

În 2022, susține DNA, firma din Constanța ar fi transmis agenției de achizițîi a NATO facturi care ar fi evidențiat achizițîi fictive sau nereale de servicii sau alimente, de la mai multe companii norvegiene. Dar și facturi supreaevaluate cu 15 procente. Iar agenția susține că ar fi pierdut astfel aproximativ un milion de euro.

La Oslo s-au operat deja cinci arestări în acest caz. Singurul care a acceptat să vorbească despre anchete este Mihai Daraban. Fratele său nu a putut fi contactat după ce procurorii DNA i-au ridicat telefoanele.

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț a României: „Pentru negocierile de afară nu a fost fratele meu în linia întâi”.

Reporter: Nici în Norvegia nu a fost el implicat?

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț a României: „V-am zis, din câte știu eu, nu a călcat biologic în Norvegia”.

Reporter: Dar prin intermediul facturilor trimise subcontractorilor?

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț a României: „Facturile se procesează la firmă, iar la firmă sunt foarte mulți angajați care au lucrat individual cu Norvegia”.

Corespondent Pro TV: „Presupusa fraudă de proporții cu implicații în Norvegia este investigată și de DNA, unde procurorii au început deja urmărirea penală IN REM, pentru două acuzații grave: evaziune fiscală și spălare de bani”.

Procurorii DNA susțin și că firma fraților Daraban ar fi înregistrat achiziții fictive din Insulele Virgine Britanice, pentru care ar fi plătit 20 de milioane de euro. Iar statul ar fi încasat impozite mai mici. O acuzație pe care Mihai Daraban o respinge categoric.

La începutul acestui an, Agenția de Achiziții a NATO a exclus firma din Constanța de pe lista furnizorilor săi invocând ca motive fraude și corupția. Global Defense a contestat măsura, dar fără succes.